МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Россия выдала 28,5 тысячи электронных виз в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в октябре, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента Сергей Беляев.
"В октябре этого года для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, например, было оформлено 28,5 тысячи электронных виз. Причем больше всего – гражданам Эстонии, Латвии и Финляндии. Безусловно, количество туристов и поездок с электронными визами будет возрастать", - заявил он.
Дипломат отметил, что пока есть определенные технические сложности, так как люди сами заполняют визовые анкеты, а правильно вписать в них имя – особенно скандинавское с символами, которые в компьютерной программе не воспринимаются – оказалось достаточно сложным. При этом консульские учреждения дают достаточно подробные объяснения по заполнению анкет.
"Путаница пока имеет место быть. Но это, уверен, на начальной стадии. По мере того, как люди привыкнут к этой системе, она будет работать все лучше и лучше", - добавил Беляев.