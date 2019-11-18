Россия выдала 28,5 тысячи электронных виз в Санкт-Петербург

"В октябре этого года для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, например, было оформлено 28,5 тысячи электронных виз. Причем больше всего – гражданам Эстонии, Латвии и Финляндии. Безусловно, количество туристов и поездок с электронными визами будет возрастать", - заявил он.

Дипломат отметил, что пока есть определенные технические сложности, так как люди сами заполняют визовые анкеты, а правильно вписать в них имя – особенно скандинавское с символами, которые в компьютерной программе не воспринимаются – оказалось достаточно сложным. При этом консульские учреждения дают достаточно подробные объяснения по заполнению анкет.