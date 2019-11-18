Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-18T12:15Z
https://ria.ru/20191118/1561001237.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152531/90/1525319077_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_b5d89f5d14d894f1af3858f3d5995cf1.jpg
РИА Новости

Опасная валюта: как деньги на отдыхе приносят проблемы

08:00 18.11.2019 (обновлено: 12:15 18.11.2019)
31950
© Depositphotos / photographee.euДевушка на допросе в полицейском участке
Девушка на допросе в полицейском участке
© Depositphotos / photographee.eu
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Россиянину в Таиланде грозит тюремный срок за доллары из "банка приколов", а в Шардже туристку два месяца держали под арестом из-за поддельной купюры, выданной в российском обменнике. Настоящие деньги тоже создают проблемы, правда, менее серьезные. О том, почему туристы оказываются преступниками, как не стоит обращаться за границей с валютой и какие банкноты лучше взять с собой, — в материале РИА Новости.

"Так себе сувенир фром Раша"

"Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы, подарил местным. Оказалось, так себе сувенир фром Раша (из России. — Прим. ред.), — написала супруга Вадима Веденяпина в соцсети. — В Таиланде очень суровые законы. Очень. Выдвинуты серьезные обвинения". Туристу из Екатеринбурга, которого арестовали в конце сентября, грозит до десяти лет тюрьмы.
Позже его выпустили под залог, сумма которого превышает 600 тысяч рублей, сейчас много средств уходит и на адвокатов. "Нашему гражданину предъявлены обвинения по двум статьям УК Таиланда — о ввозе в страну фальшивых иностранных банкнот и их распространении", — пояснил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин.
Девушка на пляже в Таиланде
26 октября, 08:00Туризм
Собираемся в Таиланд. Как сэкономить на мелочах и не попасть в тюрьму
При аресте за границей юристы советуют сразу звонить в российскую дипмиссию. "В таких ситуациях первым делом следует обращаться в консульство, которое должно оказывать помощь нашим гражданам за рубежом, — говорит адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. — Может помочь и местная полиция, но их задача — расследовать и пресекать преступления, вне зависимости от того, иностранец перед ними или нет".
По словам руководителя правовой службы АТОР Надежды Ефремовой, в консульстве могут выделить человека, который будет сопровождать обвиняемого во время разбирательств, и помочь найти местного адвоката.
Девушка в аэропорту
23 октября, 08:00Туризм
Турист нон грата: каких россиян не пустят в Турцию, Таиланд и другие страны

Роковая подпись

Ростуризм в специальной памятке рекомендует не подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке без переводчика или адвоката. "Такие показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления", — отмечается в документе.
Несколько лет назад попытка поменять триста долларов на дирхамы в Шардже (ОАЭ) обернулась для Гузели Идрисовой из Уфы двумя месяцами домашнего (а точнее, гостиничного) ареста. Одна из купюр оказалась фальшивой. "Рубли на валюту я меняла в одном из банков Уфы, документы об этом у меня были с собой. Но я поступила неправильно, подписав какой-то неизвестный мне документ, который оформили полицейские при задержании — просто испугалась", — рассказывала она после освобождения.
Ограбление
26 июля 2018, 08:00Туризм
За границей нам помогут? Что делать, если на отдыхе ограбили или арестовали
Паспорт у туристки отобрали, она не имела права покидать отель, иначе ей грозило тюремное заключение, а супруг распродавал имущество, чтобы оплатить проживание. После двухмесячных разбирательств документы местная полиция вернула, не найдя состава преступления.
"Подделки, изготовленные качественно, отличить сложно", — напоминает Маргарита Еремеева. Естественно, все чеки об обмене лучше сохранять, это поможет доказать вашу невиновность.

Настоящие рубли и незаконная сделка

Не стоит менять валюту у частных лиц: во многих странах это довольно серьезное правонарушение, добавляют эксперты. Также есть риск, что подсунут фальшивку или недодадут часть средств.
"Да ты у нас преступник! По закону в Белоруссии — никакого обмена с рук, могли бы и в милицию уехать", — написал путешественнице из Москвы Яне Чернышевой знакомый мотоциклист после ее рассказа о том, как в Витебске пришлось покупать белорусские рубли у таксиста. Обменные пункты поздно вечером были закрыты, объясняет Яна, а на карточке ничего не осталось.
Мотопутешествие Олега Харитонова
20 сентября 2018, 08:00Туризм
Погоня за мечтой. Опытные байкеры рассказали о путешествиях на мотоциклах
Сложно было понять, сколько дал таксист и подлинные ли купюры, ведь до этого белорусских наличных Яна не видела. "Мне повезло, деньги оказались настоящими, а милиция не узнала о незаконной сделке. Иначе пришлось бы заплатить серьезный штраф", — заключает она.

Слишком много денег

Проблемой для туриста может стать и попытка расплатиться крупной купюрой. Надежда Еремеева вспоминает, как в одной из европейских стран подошла к кассе с банкнотой в 500 евро. "У терминала оплаты собрались все сотрудники, вызвали какую-то службу, унесли деньги, меня с интересом рассматривали другие покупатели, а сдачу отдали лишь через некоторое время", — рассказывает Надежда и добавляет, что теперь будет ездить с более мелкими банкнотами.
"В Мексике я как-то решил отправиться в окрестные деревни — поближе познакомиться с жизнью и бытом индейских коммун, пофотографировать. Так получилось, что в кошельке у меня лежала мелочь и банкнота в 500 мексиканских песо (около 1,7 тысячи рублей)", — делится своей историей путешественник и PR-директор билетного сервиса Григорий Луговой.
Доминикана. Всей семьей на берегу Карибского моря. Луговой Григорий Андреевич
6 января, 08:00Туризм
Вокруг света за 330 дней. Чем поразила Австралия и разочаровала Доминикана
Мелочь он потратил на маршрутку, а обратно пришлось идти пешком почти десять километров по автостраде с тяжелым рюкзаком: "500 песо — это по местным понятиям очень большие деньги, и мне просто никто не мог их разменять".
Путешественники советуют всегда иметь мелкую наличность для повседневных трат. И вообще, таскать с собой крупные купюры не стоит: можно потерять — скажем, на пляже — или даже стать объектом внимания преступников в неблагополучном районе.

Так где тогда менять?

"Я никогда не обмениваю деньги в аэропорту, — добавляет Луговой. — Предпочитаю отделения банков. Однако, если есть возможность, лучше проконсультироваться с местным жителем, где лучше купить валюту".
Мотопутешественник Василий Тепцов рекомендует все же менять часть средств прямо на границе, ведь картой можно расплачиваться не везде. "Если, например, на заправке не работает терминал, то без местных денег не купить бензина или чашки кофе, — объясняет он. — Это касается всех транзитных стран со своей валютой".
Девушка ест суп в кафе
10 октября, 08:00Туризм
Все включено в счет: как туристов заставляют платить сотни евро за еду
6771013512
ТуризмПроблемы - ТуризмТуризмналичные деньгитуристыБелоруссияОАЭТаиланд
Рекомендуем
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
Американские доллары
Стратегический ход: Россия распродает доллары из ФНБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Лента новостейМолния