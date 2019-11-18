Опасная валюта: как деньги на отдыхе приносят проблемы

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Россиянину в Таиланде грозит тюремный срок за доллары из "банка приколов", а в Шардже туристку два месяца держали под арестом из-за поддельной купюры, выданной в российском обменнике. Настоящие деньги тоже создают проблемы, правда, менее серьезные. О том, почему туристы оказываются преступниками, как не стоит обращаться за границей с валютой и какие банкноты лучше взять с собой, — в материале РИА Новости.

"Так себе сувенир фром Раша"

"Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы, подарил местным. Оказалось, так себе сувенир фром Раша (из России. — Прим. ред.), — написала супруга Вадима Веденяпина в соцсети. — В Таиланде очень суровые законы. Очень. Выдвинуты серьезные обвинения". Туристу из Екатеринбурга, которого арестовали в конце сентября, грозит до десяти лет тюрьмы.

Позже его выпустили под залог, сумма которого превышает 600 тысяч рублей, сейчас много средств уходит и на адвокатов. "Нашему гражданину предъявлены обвинения по двум статьям УК Таиланда — о ввозе в страну фальшивых иностранных банкнот и их распространении", — пояснил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин.

При аресте за границей юристы советуют сразу звонить в российскую дипмиссию. "В таких ситуациях первым делом следует обращаться в консульство, которое должно оказывать помощь нашим гражданам за рубежом, — говорит адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. — Может помочь и местная полиция, но их задача — расследовать и пресекать преступления, вне зависимости от того, иностранец перед ними или нет".

По словам руководителя правовой службы АТОР Надежды Ефремовой, в консульстве могут выделить человека, который будет сопровождать обвиняемого во время разбирательств, и помочь найти местного адвоката.

Роковая подпись

Ростуризм в специальной памятке рекомендует не подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке без переводчика или адвоката. "Такие показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления", — отмечается в документе.

Несколько лет назад попытка поменять триста долларов на дирхамы в Шардже (ОАЭ) обернулась для Гузели Идрисовой из Уфы двумя месяцами домашнего (а точнее, гостиничного) ареста. Одна из купюр оказалась фальшивой. "Рубли на валюту я меняла в одном из банков Уфы, документы об этом у меня были с собой. Но я поступила неправильно, подписав какой-то неизвестный мне документ, который оформили полицейские при задержании — просто испугалась", — рассказывала она после освобождения.

Паспорт у туристки отобрали, она не имела права покидать отель, иначе ей грозило тюремное заключение, а супруг распродавал имущество, чтобы оплатить проживание. После двухмесячных разбирательств документы местная полиция вернула, не найдя состава преступления.

"Подделки, изготовленные качественно, отличить сложно", — напоминает Маргарита Еремеева. Естественно, все чеки об обмене лучше сохранять, это поможет доказать вашу невиновность.

Настоящие рубли и незаконная сделка

Не стоит менять валюту у частных лиц: во многих странах это довольно серьезное правонарушение, добавляют эксперты. Также есть риск, что подсунут фальшивку или недодадут часть средств.

"Да ты у нас преступник! По закону в Белоруссии — никакого обмена с рук, могли бы и в милицию уехать", — написал путешественнице из Москвы Яне Чернышевой знакомый мотоциклист после ее рассказа о том, как в Витебске пришлось покупать белорусские рубли у таксиста. Обменные пункты поздно вечером были закрыты, объясняет Яна, а на карточке ничего не осталось.

Сложно было понять, сколько дал таксист и подлинные ли купюры, ведь до этого белорусских наличных Яна не видела. "Мне повезло, деньги оказались настоящими, а милиция не узнала о незаконной сделке. Иначе пришлось бы заплатить серьезный штраф", — заключает она.

Слишком много денег

Проблемой для туриста может стать и попытка расплатиться крупной купюрой. Надежда Еремеева вспоминает, как в одной из европейских стран подошла к кассе с банкнотой в 500 евро. "У терминала оплаты собрались все сотрудники, вызвали какую-то службу, унесли деньги, меня с интересом рассматривали другие покупатели, а сдачу отдали лишь через некоторое время", — рассказывает Надежда и добавляет, что теперь будет ездить с более мелкими банкнотами.

"В Мексике я как-то решил отправиться в окрестные деревни — поближе познакомиться с жизнью и бытом индейских коммун, пофотографировать. Так получилось, что в кошельке у меня лежала мелочь и банкнота в 500 мексиканских песо (около 1,7 тысячи рублей)", — делится своей историей путешественник и PR-директор билетного сервиса Григорий Луговой.

Мелочь он потратил на маршрутку, а обратно пришлось идти пешком почти десять километров по автостраде с тяжелым рюкзаком: "500 песо — это по местным понятиям очень большие деньги, и мне просто никто не мог их разменять".

Путешественники советуют всегда иметь мелкую наличность для повседневных трат. И вообще, таскать с собой крупные купюры не стоит: можно потерять — скажем, на пляже — или даже стать объектом внимания преступников в неблагополучном районе.

Так где тогда менять?

"Я никогда не обмениваю деньги в аэропорту, — добавляет Луговой. — Предпочитаю отделения банков. Однако, если есть возможность, лучше проконсультироваться с местным жителем, где лучше купить валюту".