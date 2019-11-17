Протестное движение "желтых жилетов" во Франции

Протестные акции "желтых жилетов" сотрясают Францию с ноября 2018 года. В течение 2018 года в стране, по информации СМИ, стоимость дизельного топлива возросла почти на 23%, а на бензин – на 15%. С первого января 2019 года цены на бензин должны были вырасти почти на три евроцента, на дизель – на шесть с половиной евроцентов за литр.

Это вызвало недовольство части населения страны, которое они начали выражать через социальные сети в интернете с октября 2018 года. Главным инструментом распространения стал Facebook. В том же октябре в соцсетях было опубликовано обращение ко всем французам с призывом провести 17 ноября акцию в знак протеста против повышения цен на топливо, на которое откликнулось много людей.

В субботу 17 ноября 2018 года во Франции начались акции протеста , участники которых использовали отличительный символ – желтый жилет. По этим светоотражающим накидкам желтого цвета, являющимся обязательным атрибутом французских водителей, протестное движение получило название "желтые жилеты".

В акции 17 ноября во всей Франции приняли участи более 287 тысяч человек. Манифестации прошли более чем в двух тысячах городах и поселках страны.

Участники протестных акций заблокировали три нефтехранилища. Манифестации продолжались несколько дней. 19 ноября в них принимали участие более 20 тысяч человек.

В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке Франции под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали.

Во время манифестаций были задержаны 282 человека, из них 157 заключены под стражу. Один из участников движения "желтые жилеты" в Страсбурге был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за то, что чинил препятствия на дороге, ставя под угрозу свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.

Акции протеста перекинулись во французский заморский департамент Реюньон (расположен на одноименном острове в Индийском океане), где более 100 человек были задержаны, 30 представителей сил правопорядка ранены.

Вторая волна массовых акций протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, сопровождающихся столкновениями демонстрантов с полицией, прошла во Франции в субботу 24 ноября. По всей стране в них приняли участие более 100 тысяч человек.

В Париже из-за манифестаций были закрыты семь центральных станций метро, одна из главных достопримечательностей столицы – Эйфелева башня – также временно прекратила принимать посетителей. В столице демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях и призывами к отставке президента Эммануэля Макрона. Разгоняя манифестации "желтых жилетов", полиция действовала жестко и решительно: в ход шли дубинки, шумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ.

В дальнейшем традиционным днем манифестаций участников движения "желтых жилетов" во Франции осталась суббота , в остальные дни обстановка в стране в целом была спокойная. Массовые протесты зачастую сопровождались столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Сложность движения "желтых жилетов" для правительства и правоохранительной системы оказалось в том, что у него нет организаторов, оно сетевое. Люди используют современные технологии, благодаря которым собираются.

Движение "желтых жилетов", возникшее во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо, в дальнейшем переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни. О поддержке движения заявили лидеры парламентских партий самого различного политического спектра, такие как Марин Ле Пен ("Национальный фронт"), Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция"), Николя Дюпон-Эньян ("Вставай, Франция!"), с требованиями изменения курса и отмены непопулярных реформ выступили Лоран Вокье ("Республиканцы") и Оливье Фор ("Социалистическая Франция").

После четырех недель беспорядков и акций протеста французское правительство пошло на уступки. Сначала премьер-министр Франции сообщил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо, но это не успокоило протестующих. Затем правительство Франции пообещало отменить повышение налога на топливо вообще в 2019 году, но акции "желтых жилетов" и беспорядки продолжились. Из-за них потери экономики Франции, по предварительным оценкам на начало декабря 2018 года, составляли от 4 до 10 миллиардов евро.

10 декабря 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов, и объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение. Макрон пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее двух тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус. Однако протестное движение "желтых жилетов" не успокоилось, но массовость акций постепенно сокращалась. По данным МВД Франции, 24 ноября в них участвовало 166 тысяч человек, 1 декабря – 136 тысяч, 8 декабря – 138 тысяч, к Рождеству и Новому году стало еще меньше – 32-39 тысячи, а 20 апреля – около 28 тысяч. В то же время их требования постоянно росли. Они касались повышения покупательной способности, низких зарплат и пенсий, пересмотра налоговой системы и всей экономической политики правительства страны.

В конце апреля 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон провел большую пресс-конференцию по итогам проходивших в стране национальных дебатов, организованных в ответ на протесты "желтых жилетов". Французский лидер объявил о ряде мер в ответ на кризис, в числе которых снижение налогов для работающих граждан, индексация пенсий с 2020 года и ряд других. Однако после этого протесты все равно не утихли, по данным соцопросов, 65% французов, следивших за пресс-конференцией, сочли его выступление неубедительным.

В ответ на беспорядки апреле во Франции вступил в силу "антихулиганский" закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций.

Он, в частности, дает право местным властям вводить запрет на участие в манифестациях в отношении лиц, уличенных в погромах в ходе предыдущих акций.

В результате протестов "желтых жилетов" во Франции сотни человек оказались за решеткой, другие отделались условными сроками, исправительными работами, обязательством носить электронный браслет и запретом на посещение массовых мероприятий в разных городах. Только с ноября 2018 года до 30 июня 2019 года, по данным французских СМИ, опубликованных в начале ноября 2019 года, было вынесено более 3,1 тысячи обвинительных приговоров участникам протестов, причем около 400 из них приговорили к тюремному заключению.

В июне 2019 года министр внутренних дел Франции заявил , что с момента начала протестного движения "желтых жилетов" во время акций погибли 11 человек, а 2,5 тысячи человек их участников получили ранения. Также около 1,8 тысячи сотрудников сил безопасности были ранены.

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения "желтые жилеты" продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

2 ноября 2019 года в акциях по всей стране участвовало несколько сотен человек.

9 ноября 2019 года за неделю до первой годовщины движения прошла 52-я акция "желтых жилетов" в нескольких городах Франции: Монпелье, Тулузе, Бордо и Страсбурге. В ней приняли участие несколько тысяч человек.

Правительство Франции искало "русский след" в протестах "желтых жилетов". В декабре 2018 года Службы безопасности Украины в Facebook заявила, что российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов "желтых жилетов". В качестве доказательства СБУ опубликовала фотографию из Парижа, на которой изображены два человека в желтых жилетах с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В то же время в британской газете The Times вышло сообщение о появлении в Twitter сотен якобы связанных с Россией аккаунтов, которые публикуют дезинформацию, направленную на разжигание уличных протестов. После этого Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции начал расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране, но французские спецслужбы так и не смогли найти таких признаков.

Позже корреспондент Русской службы Би-би-си призналась , что телеканал требует от сотрудников любых доказательств "российского вмешательства" в протесты "желтых жилетов" во Франции.

В ответ на вопрос о причастности России к разжиганию протестных настроений среди "желтых жилетов" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что "Россия считает все происходящее исключительно внутренним делом Франции" и что не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции.