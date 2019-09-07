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РИА Новости

В Париже на протестах "желтых жилетов" задержали почти 90 человек

21:15 07.09.2019 (обновлено: 21:16 07.09.2019)
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере 89 человек задержаны в результате протестов "желтых жилетов" в Париже, сообщила префектура столичной полиции.
По подсчетам газеты Parisien, в ходе субботних манифестаций во Франции были задержаны более 120 человек: 89 в Париже, 26 в Руане, шестеро в Бордо и двое в Монпелье. На парижские улицы вышли несколько десятков манифестантов.
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"Участие сил правопорядка во время манифестаций в Париже позволило произвести 89 задержаний, особенно в ходе диких шествий", - говорится в заявлении полиции Парижа в Twitter.
Газета пишет со ссылкой на префектуру полиции департамента Эро, что на акции в Монпелье собрались от 2 тысяч (по оценкам властей) до 3 тысяч манифестантов (по данным организаторов). По информации телеканала BFMTV, в акции приняли участие около 500 радикалов. В городе произошли столкновения, протестующие устроили погромы и бросили "коктейль Молотова" в полицейскую машину, а полиция несколько раз применила слезоточивый газ.
В Руане "желтые жилеты" бросали в полицейских предметы и устраивали поджоги. Правоохранители применили против них слезоточивый газ. В Бордо на улицы вышли более 100 пожарных и несколько десятков "желтых жилетов".
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Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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