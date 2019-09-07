В Париже на протестах "желтых жилетов" задержали почти 90 человек

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере 89 человек задержаны в результате протестов "желтых жилетов" в Париже, сообщила префектура столичной полиции.

По подсчетам газеты Parisien , в ходе субботних манифестаций во Франции были задержаны более 120 человек: 89 в Париже, 26 в Руане, шестеро в Бордо и двое в Монпелье. На парижские улицы вышли несколько десятков манифестантов.

"Участие сил правопорядка во время манифестаций в Париже позволило произвести 89 задержаний, особенно в ходе диких шествий", - говорится в заявлении полиции Парижа в Twitter

Газета пишет со ссылкой на префектуру полиции департамента Эро, что на акции в Монпелье собрались от 2 тысяч (по оценкам властей) до 3 тысяч манифестантов (по данным организаторов). По информации телеканала BFMTV, в акции приняли участие около 500 радикалов. В городе произошли столкновения, протестующие устроили погромы и бросили "коктейль Молотова" в полицейскую машину, а полиция несколько раз применила слезоточивый газ.

В Руане "желтые жилеты" бросали в полицейских предметы и устраивали поджоги. Правоохранители применили против них слезоточивый газ. В Бордо на улицы вышли более 100 пожарных и несколько десятков "желтых жилетов".