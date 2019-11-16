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РИА Новости

На культурном форуме в Петербурге представили Детский театр танца Эйфмана

22:32 16.11.2019 (обновлено: 22:50 16.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОткрытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Гала-концерт, ознаменовавший официальное открытие Детского театра танца Бориса Эйфмана, состоялся в субботу в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщают организаторы.
"Вечером 16 ноября состоялось одно из ключевых событий VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума — гала-концерт в честь открытия Детского театра танца. На сцене новой общегородской образовательной и концертной площадки выступили воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана, Пекинской академии танца и Государственной балетной школы Берлина", - говорится в сообщении.
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман
25 июля, 11:31
Дворец танца для театра Бориса Эйфмана обещают построить к 2021 году
В конце октября Эйфман сообщал, что Детский театр танца будет иметь постоянный репертуар. По его словам, в 2020 году планируется представить балет "Сильфида" с участием юных артистов, а на конец 2020 года запланирована премьера балета "Пиноккио".
Детский театр танца Бориса Эйфмана открыт на Введенской улице в Санкт-Петербурге. Общая площадь здания составляет более 9 тысяч квадратных метров. В ходе создания этого театра в существующем здании школы 1938 года постройки произведен ремонт и перепланировка помещений, в которых разместились учебные классы. В новой части здания располагается театральный комплекс, включающий в себя зрительный зал на 450 мест с учебной сценой, репетиционный зал, раздевалки, гримуборные, мастерские и технические помещения. Из репетиционного зала предусмотрен выход на летнюю террасу.
Художественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман
25 июля, 12:00
Борис Эйфман: самое главное для меня – реализовать свои творческие идеи
Площадка Детского театра танца Бориса Эйфмана даст возможность юным воспитанникам Академии танца проводить репетиции, спектакли, показательные выступления и балетные постановки. Здесь же будут проводиться фестивали, конкурсы, показы спектаклей и концертных программ как профессиональных, так и любительских танцевальных коллективов.
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В Петербурге готовятся к открытию детского театра танца Бориса Эйфмана
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана на открытом уроке в репетиционном зале.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
1 из 9

Воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана на открытом уроке в репетиционном зале.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Детский театр танца Бориса Эйфмана войдет в комплекс, который включает в себя Академию танца, общеобразовательную школу, интернат для воспитанников и музей.

Здание Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге
2 из 9

Детский театр танца Бориса Эйфмана войдет в комплекс, который включает в себя Академию танца, общеобразовательную школу, интернат для воспитанников и музей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воспитанники Академии танца репетируют номер для гала-концерта, который состоится 16 ноября в честь открытия театра.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
3 из 9

Воспитанники Академии танца репетируют номер для гала-концерта, который состоится 16 ноября в честь открытия театра.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Зрительный зал, рассчитанный на 500 человек, и сцена.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
4 из 9

Зрительный зал, рассчитанный на 500 человек, и сцена.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале готовится к открытому уроку.

Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана перед открытым уроком в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
5 из 9

Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале готовится к открытому уроку.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Ученики Академии танца Бориса Эйфмана отрабатывают массовый номер.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
6 из 9

Ученики Академии танца Бориса Эйфмана отрабатывают массовый номер.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Педагог руководит репетицией на сцене детского театра танца Бориса Эйфмана.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
7 из 9

Педагог руководит репетицией на сцене детского театра танца Бориса Эйфмана.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Отработка синхронной сцены.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
8 из 9

Отработка синхронной сцены.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Инсталляция в классическом стиле, которая станет одной из декораций.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
9 из 9

Инсталляция в классическом стиле, которая станет одной из декораций.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана на открытом уроке в репетиционном зале.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Детский театр танца Бориса Эйфмана войдет в комплекс, который включает в себя Академию танца, общеобразовательную школу, интернат для воспитанников и музей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Воспитанники Академии танца репетируют номер для гала-концерта, который состоится 16 ноября в честь открытия театра.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Зрительный зал, рассчитанный на 500 человек, и сцена.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале готовится к открытому уроку.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 9

Ученики Академии танца Бориса Эйфмана отрабатывают массовый номер.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Педагог руководит репетицией на сцене детского театра танца Бориса Эйфмана.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Отработка синхронной сцены.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Инсталляция в классическом стиле, которая станет одной из декораций.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумБорис ЭйфманСанкт-Петербург
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