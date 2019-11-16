На культурном форуме в Петербурге представили Детский театр танца Эйфмана

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге

"Вечером 16 ноября состоялось одно из ключевых событий VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума — гала-концерт в честь открытия Детского театра танца. На сцене новой общегородской образовательной и концертной площадки выступили воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана, Пекинской академии танца и Государственной балетной школы Берлина", - говорится в сообщении.

В конце октября Эйфман сообщал, что Детский театр танца будет иметь постоянный репертуар. По его словам, в 2020 году планируется представить балет "Сильфида" с участием юных артистов, а на конец 2020 года запланирована премьера балета "Пиноккио".

Детский театр танца Бориса Эйфмана открыт на Введенской улице в Санкт-Петербурге. Общая площадь здания составляет более 9 тысяч квадратных метров. В ходе создания этого театра в существующем здании школы 1938 года постройки произведен ремонт и перепланировка помещений, в которых разместились учебные классы. В новой части здания располагается театральный комплекс, включающий в себя зрительный зал на 450 мест с учебной сценой, репетиционный зал, раздевалки, гримуборные, мастерские и технические помещения. Из репетиционного зала предусмотрен выход на летнюю террасу.

Площадка Детского театра танца Бориса Эйфмана даст возможность юным воспитанникам Академии танца проводить репетиции, спектакли, показательные выступления и балетные постановки. Здесь же будут проводиться фестивали, конкурсы, показы спектаклей и концертных программ как профессиональных, так и любительских танцевальных коллективов.