В Петербурге готовятся к открытию детского театра танца Бориса Эйфмана

Воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана на открытом уроке в репетиционном зале.
Воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана на открытом уроке в репетиционном зале.
Детский театр танца Бориса Эйфмана войдет в комплекс, который включает в себя Академию танца, общеобразовательную школу, интернат для воспитанников и музей.
Детский театр танца Бориса Эйфмана войдет в комплекс, который включает в себя Академию танца, общеобразовательную школу, интернат для воспитанников и музей.
Воспитанники Академии танца репетируют номер для гала-концерта, который состоится 16 ноября в честь открытия театра.
Воспитанники Академии танца репетируют номер для гала-концерта, который состоится 16 ноября в честь открытия театра.
Зрительный зал, рассчитанный на 500 человек, и сцена.
Зрительный зал, рассчитанный на 500 человек, и сцена.
Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале готовится к открытому уроку.
Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале готовится к открытому уроку.
Ученики Академии танца Бориса Эйфмана отрабатывают массовый номер.
Ученики Академии танца Бориса Эйфмана отрабатывают массовый номер.
Педагог руководит репетицией на сцене детского театра танца Бориса Эйфмана.
Педагог руководит репетицией на сцене детского театра танца Бориса Эйфмана.
Отработка синхронной сцены.
Инсталляция в классическом стиле, которая станет одной из декораций.
Инсталляция в классическом стиле, которая станет одной из декораций.