В Петербурге готовятся к открытию детского театра танца Бориса Эйфмана

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Открытие Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге состоится 16 ноября. Это станет одним из центральных событий Санкт-Петербургского международного культурного форума. Сейчас идет подготовка к гала-концерту. Кадры с репетиций в интерьере нового театра — в фотоленте РИА Новости.