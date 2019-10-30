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РИА Новости
Культура

В Петербурге готовятся к открытию детского театра танца Бориса Эйфмана

18:59 30.10.2019
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Открытие Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге состоится 16 ноября. Это станет одним из центральных событий Санкт-Петербургского международного культурного форума. Сейчас идет подготовка к гала-концерту. Кадры с репетиций в интерьере нового театра — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана на открытом уроке в репетиционном зале.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
1 из 9

Воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана на открытом уроке в репетиционном зале.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Детский театр танца Бориса Эйфмана войдет в комплекс, который включает в себя Академию танца, общеобразовательную школу, интернат для воспитанников и музей.

Здание Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге
2 из 9

Детский театр танца Бориса Эйфмана войдет в комплекс, который включает в себя Академию танца, общеобразовательную школу, интернат для воспитанников и музей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воспитанники Академии танца репетируют номер для гала-концерта, который состоится 16 ноября в честь открытия театра.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
3 из 9

Воспитанники Академии танца репетируют номер для гала-концерта, который состоится 16 ноября в честь открытия театра.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Зрительный зал, рассчитанный на 500 человек, и сцена.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
4 из 9

Зрительный зал, рассчитанный на 500 человек, и сцена.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале готовится к открытому уроку.

Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана перед открытым уроком в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
5 из 9

Воспитанница Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале готовится к открытому уроку.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Ученики Академии танца Бориса Эйфмана отрабатывают массовый номер.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
6 из 9

Ученики Академии танца Бориса Эйфмана отрабатывают массовый номер.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Педагог руководит репетицией на сцене детского театра танца Бориса Эйфмана.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
7 из 9

Педагог руководит репетицией на сцене детского театра танца Бориса Эйфмана.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Отработка синхронной сцены.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
8 из 9

Отработка синхронной сцены.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Инсталляция в классическом стиле, которая станет одной из декораций.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана в репетиционном зале Детского театра танца в Санкт-Петербурге
9 из 9

Инсталляция в классическом стиле, которая станет одной из декораций.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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КультураТеатрБалетНовости культурыБорис ЭйфманСанкт-Петербург
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