СМИ: Россия передаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

По данным издания, принципиальное решение о возвращении Киеву катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" уже принято. Сейчас представители силовых и внешнеполитических ведомств двух стран согласовывают дату и точное место передачи кораблей.

По сведениям источников, процедура передачи кораблей состоится в море. Задержанные суда отбуксируют в согласованную точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Корабли вернут со штатным вооружением, но без боеприпасов. Такое решение объясняется тем, что все это является вещественными доказательствами в уголовном деле.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Российский лидер Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего в то время пост президента Украины. Нарушивших границу военных 7 сентября передали украинской стороне в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.