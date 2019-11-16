СМИ: Россия передаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия готова отдать Украине корабли, задержанные в ноябре 2018 года за нарушение границы в Керченском проливе, до саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже, утверждает "Коммерсант" со ссылкой на два информированных источника.
По данным издания, принципиальное решение о возвращении Киеву катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" уже принято. Сейчас представители силовых и внешнеполитических ведомств двух стран согласовывают дату и точное место передачи кораблей.
По сведениям источников, процедура передачи кораблей состоится в море. Задержанные суда отбуксируют в согласованную точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.
Корабли вернут со штатным вооружением, но без боеприпасов. Такое решение объясняется тем, что все это является вещественными доказательствами в уголовном деле.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Российский лидер Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего в то время пост президента Украины. Нарушивших границу военных 7 сентября передали украинской стороне в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
В начале ноября МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли. Член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя этот шаг Киева, напомнил, что корабли являются вещественными доказательствами, и Москва "по доброй воле" может решить их вернуть Киеву.
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