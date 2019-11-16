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РИА Новости

СМИ: Россия передаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

02:20 16.11.2019 (обновлено: 07:29 16.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли
Задержанные украинские корабли
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Задержанные украинские корабли. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия готова отдать Украине корабли, задержанные в ноябре 2018 года за нарушение границы в Керченском проливе, до саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже, утверждает "Коммерсант" со ссылкой на два информированных источника.
По данным издания, принципиальное решение о возвращении Киеву катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" уже принято. Сейчас представители силовых и внешнеполитических ведомств двух стран согласовывают дату и точное место передачи кораблей.
По сведениям источников, процедура передачи кораблей состоится в море. Задержанные суда отбуксируют в согласованную точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.
Корабли вернут со штатным вооружением, но без боеприпасов. Такое решение объясняется тем, что все это является вещественными доказательствами в уголовном деле.
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
1 октября, 16:31
Бюро расследований Украины изъяло данные об инциденте в Керченском проливе
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Российский лидер Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего в то время пост президента Украины. Нарушивших границу военных 7 сентября передали украинской стороне в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
В начале ноября МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли. Член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя этот шаг Киева, напомнил, что корабли являются вещественными доказательствами, и Москва "по доброй воле" может решить их вернуть Киеву.
Петр Порошенко
27 сентября, 11:22
Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе
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Ситуация на УкраинеСергей ЦековВоенно-морские силы УкраиныСовет Федерации РФМИД УкраиныКоммерсантъВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
не совсем напрасно , понятное дело что Россия давно потеряла репутацию как приличное государство , но она пока ещё не совсем Сомали , чтобы откровенно класть на решения международных судов и трибуналов , это может привести к печальным последствиям для многих сфер жизни страны
16 ноября, 03:19
Ваше Благородие
80005105
репутация государства штука тонкая , если вести себя как бешенная собака и кусать годами соседей , то она не улучшается . А про суды и юрисдикцию это внутренние сказки для темных крестьян , все там выполняется Россией как положено согласно международных законов , иначе не то что в чужой порт не пустят , из своего порта могут не выпустить
16 ноября, 03:37
Ваше Благородие
160011070
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