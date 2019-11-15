Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович , пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента

"Где бы ни была Мари Йованович - все выходило плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло?" - написал он в Twitter . Трамп также сообщил, что новый украинский президент Владимир Зеленский нелестно отзывался о ней в ходе телефонного разговора. Он напомнил, что назначение послов является исключительным правом президента.

"У США сейчас очень сильная и мощная внешняя политика..." - добавил Трамп. По его мнению, он сделал для Украины "гораздо больше", чем его предшественник Барак Обама.

Чуть позднее председатель комитета по разведке Адам Шифф зачитал Йованович опубликованный Трампом твит и попросил ее реакции. "На самом деле я считаю, что там, где я работала, я и другие наглядно улучшили положение вещей - как для США, так и для стран, где я работала. Украина, к примеру, где имеются колоссальные вызовы, в том числе по вопросам коррупции, но они достигли большого прогресса с 2014 года", - сказала Йованович. Она добавила, что это главным образом заслуга украинского народа, но отчасти это и результат проделанной ею работы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила журналистам, что Трамп не планирует смотреть трансляцию открытых слушаний в конгрессе, поскольку он "будет усердно работать на благо американского народа".

После серии закрытых слушаний в конгрессе началась дача показаний в открытом режиме, которую транслируют ведущие американские телеканалы.

Демократы, начавшие процесс импичмента, стремятся доказать, что Белый дом пытался навязать Украине расследования против политического противника Трампа Джо Байдена и его сына в обмен на встречу президентов и предоставление Киеву военной помощи.