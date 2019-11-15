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РИА Новости

Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович

18:35 15.11.2019 (обновлено: 18:42 15.11.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
"Где бы ни была Мари Йованович - все выходило плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло?" - написал он в Twitter. Трамп также сообщил, что новый украинский президент Владимир Зеленский нелестно отзывался о ней в ходе телефонного разговора. Он напомнил, что назначение послов является исключительным правом президента.
"У США сейчас очень сильная и мощная внешняя политика..." - добавил Трамп. По его мнению, он сделал для Украины "гораздо больше", чем его предшественник Барак Обама.
Чуть позднее председатель комитета по разведке Адам Шифф зачитал Йованович опубликованный Трампом твит и попросил ее реакции. "На самом деле я считаю, что там, где я работала, я и другие наглядно улучшили положение вещей - как для США, так и для стран, где я работала. Украина, к примеру, где имеются колоссальные вызовы, в том числе по вопросам коррупции, но они достигли большого прогресса с 2014 года", - сказала Йованович. Она добавила, что это главным образом заслуга украинского народа, но отчасти это и результат проделанной ею работы.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:32
Трамп заявил, что процедуру импичмента надо прекратить
Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила журналистам, что Трамп не планирует смотреть трансляцию открытых слушаний в конгрессе, поскольку он "будет усердно работать на благо американского народа".
После серии закрытых слушаний в конгрессе началась дача показаний в открытом режиме, которую транслируют ведущие американские телеканалы.
Демократы, начавшие процесс импичмента, стремятся доказать, что Белый дом пытался навязать Украине расследования против политического противника Трампа Джо Байдена и его сына в обмен на встречу президентов и предоставление Киеву военной помощи.
Трамп, в свою очередь, утверждает, что Джо Байден в бытность вице-президентом США при Бараке Обаме добился увольнения генпрокурора Украины, поскольку тот расследовал дело против бенефициара энергетической компании Burisma. Трамп усматривает в этом попытку Байдена защитить своего сына, который получил "теплое местечко" в совете директоров Burisma. Сам Байден эти обвинения отрицает. Демократы также не считают Байденов виновными в чем-либо и не планируют вызывать их на слушания по импичменту.
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеМари ЙовановичДональд ТрампВладимир ЗеленскийСомалиСШАУкраинаВ мире
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