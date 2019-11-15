"Нафтогаз" прокомментировал предложение "Газпрома" о скидке на газ

"Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. То есть 20-25% — <...> это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", — написал Витренко на своей странице в фейсбуке.