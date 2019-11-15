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РИА Новости

"Нафтогаз" прокомментировал предложение "Газпрома" о скидке на газ

12:38 15.11.2019 (обновлено: 13:29 15.11.2019)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. "Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
В Москве неоднократно заявляли, что готовы к прямым продажам газа Киеву, который сейчас платит за него на 25% больше, так как приобретает сырье в Европе и поставляет его в реверсном режиме.

"Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. То есть 20-25% — <...> это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", — написал Витренко на своей странице в фейсбуке.

По его словам, скидку справедливо считать от цены, рассчитанной по формуле "цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы России до Германии".
Табличка на ограждении Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской области
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"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.
"Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от трех миллиардов долларов, которые нам сейчас должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража", — заключил топ-менеджер.
Россия и Украина имеют взаимные притязания по поставкам и транзиту газа, действующие контракты истекают, о продлении или заключении новых стороны пока договориться не могут.
Пятого ноября "Нафтогаз" оценил все свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.
В Москве предложили решить "газовую проблему" пакетно, то есть обнулить все споры. В Киеве эту инициативу не поддержали.
Газовое оборудование в Львовской области
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромКиевПереговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Их устроит только один вариант - бесплатный газ и доплата, за то, что они его получают)
15 ноября, 13:06
Сергей Смирнов
5390001
Интересная позиция у Нафтогаза. Хотят покупать товар по устанавливаемой ими цене? :-) И Европейцы тоже хотят покупать чужой товар по установленной ими цене. Вот только продавать свои товары ни Украина ни Европейцы по цене покупателя не хотят. Это видимо те демократические ценности и та рыночная экономика которую они нам советуют внедрить в России... Ну просто ВАУ! :-)
15 ноября, 13:18
Evgeny Zayvy
5030003
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