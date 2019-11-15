"Нафтогаз" прокомментировал предложение "Газпрома" о скидке на газ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. "Нафтогаз" не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
В Москве неоднократно заявляли, что готовы к прямым продажам газа Киеву, который сейчас платит за него на 25% больше, так как приобретает сырье в Европе и поставляет его в реверсном режиме.
"Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. То есть 20-25% — <...> это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", — написал Витренко на своей странице в фейсбуке.
По его словам, скидку справедливо считать от цены, рассчитанной по формуле "цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы России до Германии".
6 ноября, 16:54Сказано в эфире"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.
"Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от трех миллиардов долларов, которые нам сейчас должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража", — заключил топ-менеджер.
Россия и Украина имеют взаимные притязания по поставкам и транзиту газа, действующие контракты истекают, о продлении или заключении новых стороны пока договориться не могут.
Пятого ноября "Нафтогаз" оценил все свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.
В Москве предложили решить "газовую проблему" пакетно, то есть обнулить все споры. В Киеве эту инициативу не поддержали.