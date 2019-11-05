"Нафтогаз" оценил претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов

"Российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить" почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины. — Прим. ред.) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?" — написал Коболев на своей странице в