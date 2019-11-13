"Нафтогаз" отверг предложение "Газпрома" об обнулении судебных претензий

Двадцать седьмого октября на трехсторонних консультациях по транзиту с участием Еврокомиссии представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В Киеве к этому отнеслись критически.

"Мы не воспринимаем такое предложение вообще. <...> Просто о нем (о решении стокгольмского арбитража. — Прим. ред.) забыть — не можем", — прокомментировал Витренко в интервью "Укринформ".

По его словам, то же самое касается нового иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов.

"Мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома". Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть", — добавил Витренко.

Пятого ноября "Нафтогаз" оценил все свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.

При этом ранее Витренко отмечал, что в Киеве готовы снизить сумму исковых требований по второму пункту с 12 до двух миллиардов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне.