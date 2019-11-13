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РИА Новости

"Нафтогаз" отверг предложение "Газпрома" об обнулении судебных претензий

16:30 13.11.2019 (обновлено: 17:35 13.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция на Украине
Газокомпрессорная станция на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газокомпрессорная станция на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть разные варианты по судам с "Газпромом", но не "обнуление" решения cтокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Двадцать седьмого октября на трехсторонних консультациях по транзиту с участием Еврокомиссии представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В Киеве к этому отнеслись критически.

"Мы не воспринимаем такое предложение вообще. <...> Просто о нем (о решении стокгольмского арбитража. — Прим. ред.) забыть — не можем", — прокомментировал Витренко в интервью "Укринформ".

По его словам, то же самое касается нового иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов.
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"Мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома". Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть", — добавил Витренко.
Пятого ноября "Нафтогаз" оценил все свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.
При этом ранее Витренко отмечал, что в Киеве готовы снизить сумму исковых требований по второму пункту с 12 до двух миллиардов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне.
Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Стороны ведут переговоры о пролонгировании или заключении новых договоров, однако пока безрезультатно.
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6 ноября, 16:54Сказано в эфире
"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
На нет...и газа нет
13 ноября, 16:36
Сергей Смирнов
154100001
Ну на нет, и российского транзита газа для Украины нет. Покупайте в незалежной Украине российский газ с наценками у Европы реверсом! :))) Сколько не говори российский газ, а ярче и теплее в украинской недвижимости не станет... :))
13 ноября, 17:10
БНБрутал Натурал
125110000
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