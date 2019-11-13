Власти Ленобласти разработали регстратегию нацполитики до 2025 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области разработали региональную стратегию государственной национальной политики до 2025 года, ссобщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в документе учтены последние изменения, внесенные в стратегию государственной национальной политики Российской Федерации, а также геополитические и этноконфессиональные особенности региона. Проект стратегии обсудили в среду на Совете при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям.

"Передовое положение нашего региона, форпоста России на Северо-Западе, – это и преимущества, и вызовы, требующие мудрости и терпения, а главное, непрекращающегося диалога, помогающего разрешению даже самых спорных вопросов", – сказал вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.

Как отметили в пресс-службе администрации Ленобласти, в проекте региональной стратегии учтено разнообразие этносов – проживание в регионе представителей 141 национальности и коренных малочисленных народов – вепсов, води, ижор, а также народов из числа старожильческого финно-угорского населения: тихвинских карел и ингерманландских финнов.

"В документе также определены приоритетные направления работы в сфере миграционной политики", - отметил собеседник агентства.