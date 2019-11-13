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РИА Новости

Власти Ленобласти разработали регстратегию нацполитики до 2025 года

23:04 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
Вид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области разработали региональную стратегию государственной национальной политики до 2025 года, ссобщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в документе учтены последние изменения, внесенные в стратегию государственной национальной политики Российской Федерации, а также геополитические и этноконфессиональные особенности региона. Проект стратегии обсудили в среду на Совете при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям.
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"Передовое положение нашего региона, форпоста России на Северо-Западе, – это и преимущества, и вызовы, требующие мудрости и терпения, а главное, непрекращающегося диалога, помогающего разрешению даже самых спорных вопросов", – сказал вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.
Как отметили в пресс-службе администрации Ленобласти, в проекте региональной стратегии учтено разнообразие этносов – проживание в регионе представителей 141 национальности и коренных малочисленных народов – вепсов, води, ижор, а также народов из числа старожильческого финно-угорского населения: тихвинских карел и ингерманландских финнов.
"В документе также определены приоритетные направления работы в сфере миграционной политики", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, участники заседания совета представили проект создания мемориального комплекса "Мыза Васильковичи" на месте массовых захоронений советских граждан-жертв геноцида в период Великой Отечественной войны и инициативы межнационального сообщества Ленинградской области по проведению патриотических мероприятий к 75-летию Великой Победы в 2020 году.
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