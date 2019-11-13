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РИА Новости

В РАН рассказали, где в России лучше всего сдают ЕГЭ

12:50 13.11.2019 (обновлено: 12:51 13.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Диск с заданиями единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средние результаты ЕГЭ выше в тех современных районах Московской области, на территории которых в ХIX веке стояли более грамотные деревни, заявил в среду заведующий лабораторией Института психологии РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Ушаков.
"Анализировались результаты грамотности крестьянского населения по переписи 1883 года и современные показатели по ЕГЭ для районов Московской области. Оказывается, что грамотность крестьянского населения с достаточно хорошей корреляцией предсказывает, каковы будут результаты ЕГЭ для районов Московской области", - сказал Ушаков на общем собрании членов РАН.
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Такая связь, по словам Ушакова, прослеживается, несмотря на то, что современные районы стоят близко друг к другу, и между ними "существует большое перемешивание". Кроме того, аналогичная связь между грамотностью крестьян и результатами ЕГЭ на одной территории прослеживается и в целом по России, добавил он.
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