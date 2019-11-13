В РАН рассказали, где в России лучше всего сдают ЕГЭ

"Анализировались результаты грамотности крестьянского населения по переписи 1883 года и современные показатели по ЕГЭ для районов Московской области. Оказывается, что грамотность крестьянского населения с достаточно хорошей корреляцией предсказывает, каковы будут результаты ЕГЭ для районов Московской области", - сказал Ушаков на общем собрании членов РАН.

Такая связь, по словам Ушакова, прослеживается, несмотря на то, что современные районы стоят близко друг к другу, и между ними "существует большое перемешивание". Кроме того, аналогичная связь между грамотностью крестьян и результатами ЕГЭ на одной территории прослеживается и в целом по России, добавил он.