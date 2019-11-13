Блокадникам Ленинграда, ныне живущим в Израиле, вручили памятные знаки

ИЕРУСАЛИМ, 13 ноя - РИА Новости. Жителям блокадного Жителям блокадного Ленинграда , проживающим ныне в Израиле , вручили памятные знаки в честь 75-й годовщины полного снятия блокады города, передает корреспондент РИА Новости.

Санкт-Петербург 27 января 2019 года отметил 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны . Правительство города выпустило памятные знаки, которые вручаются в течение всего года как в Петербурге, так и за рубежом.

"Я рад тому, что вы живы и здоровы. Я рад возможности передать вам памятные знаки в честь 75-летия со дня освобождения Ленинграда от блокады", - сказал вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, проживающими сейчас в Израиле.

Он отметил, что важно сохранять память о том подвиге, который совершили ветераны. "Мы начали собирать воспоминания тех, кто пережил блокаду Ленинграда и Великую Отечественную войну. Мы постараемся, чтобы эти воспоминания были доступны следующим поколениям. Это наш долг - передать память о вас следующим поколениям", - заявил вице-губернатор.

Первый зампред комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков рассказал, что в следующем году на празднование очередной годовщины полного снятия блокады и Дня Победы планируется пригласить еще больше ветеранов и блокадников, которые живут в других странах. "Мы всегда с теплотой встречаем вас в Петербурге. Надеемся, что в следующем году вас приедет больше. Принято решение, что мы пригласим ветеранов и блокадников на 27 января и 9 мая больше - 150 человек из более чем 25 стран", - сказал он.

"Мы должны рассказать своим внукам, своим правнукам, что значит 9 мая и что такое Красная армия, которая сражалась. Я хочу всем сказать, чтобы не забывали напоминать своим детям, своим внукам о великой Победе", - сказал один из ветеранов.

Марков отметил важность проекта создания памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, закладка которого состоялась в Иерусалиме во вторник.

"Это для нас один из счастливых дней. Когда мечты сбываются, это счастье. Спасибо, что вы этот проект признали самым главным, признали, что он необходим и вам, и нам... Для ленинградцев, которые пережили эти страшные годы, в основном будучи детьми, лишенными детства, для них очень важно, что будет какая-то частица Ленинграда в Иерусалиме, куда они смогут приехать, привести своих внуков, рассказать им о том, что пережили их предки в те страшные 900 дней блокады", - отметила председатель организации блокадников в Израиле Эмилия Ларина.

В рамках встречи открылась выставка, посвященная блокаде Ленинграда, прошла презентация антологии "Свеча памяти", включающая воспоминания соотечественников о блокаде и холокосте.