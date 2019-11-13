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РИА Новости

В Госдуме оценили попытки убедить жителей Крыма отдать его Украине

01:01 13.11.2019 (обновлено: 07:22 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев пытается убедить население Крыма присоединиться к Украине, однако эта "пропагандистская кампания" не принесла никаких результатов, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью RT.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно войдет в состав Украины. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.
По мнению российского депутата, ни один фильм не сможет убедить жителей полуострова отделиться от своей страны, вне зависимости от сценария или режиссера.
"На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. Но на самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения", — подчеркнул парламентарий.
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В комментарии РИА Новости Белик предложил снять художественный фильм, в котором севастопольцы и крымчане рассказали бы, как они относятся к высказываниям о "вхождении Крыма в состав Украины".
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Ситуация на УкраинеДмитрий БеликПетр ПорошенкоГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Для всего мира Крым - это Часть Украины , оккупированная Россией . Вроде там нечего добавить .
13 ноября, 01:29
freizdorf
114002113
ДА , для свидомых - это ПРАВДА !!! )))) В кино Крым может вернуться хоть к туркам, хоть к хоббитам. КИНО - это очень УБЕДИТЕЛЬНОЕ доказательство. )))))))) Фильм( т.е. фантазии режиссера ) ... - это " убедительный ответ, что Крым будет украинским"? Опять Петя-петушок опущенный , бухой, по ходу ....
13 ноября, 02:08
Геть банду Киева Позор
6370000
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