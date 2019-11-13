В Госдуме оценили попытки убедить жителей Крыма отдать его Украине

По мнению российского депутата, ни один фильм не сможет убедить жителей полуострова отделиться от своей страны, вне зависимости от сценария или режиссера.

"На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. Но на самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения", — подчеркнул парламентарий.