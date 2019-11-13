В Госдуме оценили попытки убедить жителей Крыма отдать его Украине

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев пытается убедить население Крыма присоединиться к Украине, однако эта "пропагандистская кампания" не принесла никаких результатов, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью RT.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно войдет в состав Украины. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.
По мнению российского депутата, ни один фильм не сможет убедить жителей полуострова отделиться от своей страны, вне зависимости от сценария или режиссера.
"На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. Но на самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения", — подчеркнул парламентарий.
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В комментарии РИА Новости Белик предложил снять художественный фильм, в котором севастопольцы и крымчане рассказали бы, как они относятся к высказываниям о "вхождении Крыма в состав Украины".