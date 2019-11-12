В Госдуме предложили снять фильм об отношении крымчан к заявлениям Украины

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. России надо снять художественный фильм, в котором севастопольцы и крымчане расскажут о своём отношении к высказываниям о возвращении Крыма в состав Украины, заявил депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик, комментируя высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Крым снова станет украинским.
Ранее Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернётся в состав Украины. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.
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"Ведь Украина не снимет кино про то, как устраивала водную блокаду, взрывала линии электропередачи, блокировала поставки продуктов питания. Наверное, России стоит снять свое художественно кино о том, что на самом деле думают севастопольцы и крымчане про смелые заявления Порошенко о "возвращении" полуострова в состав Украины", - сказал Белик РИА Новости.
Он отметил, что Украина "продолжает пользоваться американскими лекалами в вопросах информационной войны и пропаганды". Именно США, подчеркнул Белик, выработали "эталон использования массовой культуры, в первую очередь - кинематографа, как оружия массовой манипуляции". По его словам, зрители ленты "Домой" - это "вовсе не украинцы".
"Премьера фильма была на Каннском фестивале, сегодня он выдвинут на "Оскар" и претендует на "Золотой глобус". А это - показы на крупнейших международных площадках, каждый показ - потенциальная трибуна, на котором условный Порошенко, Чубаров или Джемилев затянут свою мантру про "Крым вернется в состав Украины, помогите нам оружием, деньгами и добрым словом, видите, как Россия притесняет крымских татар, вот же в фильме показали", - заявил Белик.
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