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РИА Новости

Порошенко заявил, что Крым "точно будет украинским"

16:15 12.11.2019 (обновлено: 16:44 12.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа берегу Симферопольского водохранилища в Крыму
На берегу Симферопольского водохранилища в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.
"Это лучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали. Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским", — прокомментировал картину Порошенко.
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
Вчера, 21:35
Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма
Крым вернулся в состав России после состоявшегося в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоКрымРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Петруччо и его белочки. Продолжение. )))
12 ноября, 16:26
БАБорис Андреев
1720000
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