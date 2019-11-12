"Оппозиционная платформа" обвинила СБУ в незаконной слежке за депутатами

"Партия требует от директора ГБР (государственного бюро расследований - ред.) возбудить уголовное дело по опубликованной в СМИ информации о том, что департамент СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и депутатах от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности", - говорится в заявлении "Оппозиционной платформы".