"Оппозиционная платформа" обвинила СБУ в незаконной слежке за депутатами

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинили Службу безопасности Украины в организации незаконной слежки за своими депутатами.
Ранее такие же обвинения выдвинул украинский журналист Андрей Павловский, добавив, что располагает подтверждающими документами.
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"Партия требует от директора ГБР (государственного бюро расследований - ред.) возбудить уголовное дело по опубликованной в СМИ информации о том, что департамент СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и депутатах от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности", - говорится в заявлении "Оппозиционной платформы".
Партия подчеркивает, что какие-либо оперативно-розыскные действия в отношении депутатов являются незаконными и содержат признаки уголовных преступлений.
Согласно украинскому законодательству, слежку и другие следственные действия в отношении действующих депутатов парламента можно проводить после голосования за это в Верховной раде. До голосования в парламенте депутаты защищены неприкосновенностью.
Ранее парламент Украины принял закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ подписал президент Владимир Зеленский. Он вступает в силу с 1 января.
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