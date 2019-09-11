КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, закон "возвращен с подписью от президента".

Ранее Рада в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, так как закон якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.