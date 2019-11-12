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РИА Новости

Украинский журналист обвинил спецслужбы в слежке за депутатами от оппозиции

14:42 12.11.2019 (обновлено: 14:44 12.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украинский журналист Андрей Павловский обвинил Службу безопасности Украины в слежке за депутатами партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и заявил, что располагает подтверждающими документами.
"Мои источники передали мне информацию и документы, которые говорят о том, что СБУ проводит негласные оперативные действия по отношению к депутатам от "Оппозиционной платформы - За жизнь", в частности ответственными за их проведение определены два заместителя главы СБУ Александр Дублик и заместитель главы СБУ, генерал-майор Анатолий Калюжняк. Восьмого ноября 2019 года Александр Дублик был уволен из СБУ", - написал Павловский во вторник на странице в Facebook.
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По его словам, в документах идет речь о том, что СБ Украины поручено установить связи внутри партии, определить партийные финансовые потоки, способ жизни депутатов, место проживания, а также места частого пребывания. По данным журналиста, наблюдение ведется за Виктором Медведчуком, Нестором Шуфричем, Тарасом Козаком, Василием Нимченко, Тарасом Загородним, Александром Колтуновичем, Олегом Волошиным и Иваном Чубирко. Также журналист утверждает, что в документах идет речь о привлечении патриотических организаций для проведения митингов по всей Украине против политсилы.
Согласно украинскому законодательству, слежку и другие следственные действия в отношении действующих депутатов парламента можно проводить после голосования за это Верховной раде. До голосования в парламенте депутаты защищены неприкосновенностью.
Ранее парламент Украины принял закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ подписал президент Владимир Зеленский. Он вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Оппозиционная платформа - За жизньСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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