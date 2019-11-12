Украинский журналист обвинил спецслужбы в слежке за депутатами от оппозиции

По его словам, в документах идет речь о том, что СБ Украины поручено установить связи внутри партии, определить партийные финансовые потоки, способ жизни депутатов, место проживания, а также места частого пребывания. По данным журналиста, наблюдение ведется за Виктором Медведчуком, Нестором Шуфричем, Тарасом Козаком, Василием Нимченко, Тарасом Загородним, Александром Колтуновичем, Олегом Волошиным и Иваном Чубирко. Также журналист утверждает, что в документах идет речь о привлечении патриотических организаций для проведения митингов по всей Украине против политсилы.