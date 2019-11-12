Вышинский прокомментировал возбуждение на Украине дел против Соловьева

По словам Вышинского, в списке российских журналистов, которых преследуют на Украине, больше половины обвиняются по этой статье. Он передал список представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру.

"С одной стороны, можно грустно пошутить, что, мол, нашего полка прибыло, с другой — это еще один пример того, как обстоят дела сегодня со свободой слова и преследованием журналистов на Украине. Точно не этого мы с надеждой ждали после ухода Порошенко из власти", — добавил журналист.

Сам Соловьев заявил, что не удивлен преследованием, и напомнил, что не имеет гражданства Украины, а трансляция его программ в стране запрещена.

Давление на журналистов на Украине

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве убили Олега Бузину, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.