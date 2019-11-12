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РИА Новости

Вышинский прокомментировал возбуждение на Украине дел против Соловьева

22:55 12.11.2019 (обновлено: 23:33 12.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Евгений Биятов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российскому телеведущему Владимиру Соловьеву вменяют на Украине статью, по которой там традиционно преследуют журналистов, заявил РИА Новости исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Ранее украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".
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По словам Вышинского, в списке российских журналистов, которых преследуют на Украине, больше половины обвиняются по этой статье. Он передал список представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру.

"С одной стороны, можно грустно пошутить, что, мол, нашего полка прибыло, с другой — это еще один пример того, как обстоят дела сегодня со свободой слова и преследованием журналистов на Украине. Точно не этого мы с надеждой ждали после ухода Порошенко из власти", — добавил журналист.

Сам Соловьев заявил, что не удивлен преследованием, и напомнил, что не имеет гражданства Украины, а трансляция его программ в стране запрещена.

Давление на журналистов на Украине

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве убили Олега Бузину, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Вышинский больше года провел под стражей. Его также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
По информации украинского МВД, полиция только с января по сентябрь зафиксировала 158 преступлений против журналистов.
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Ситуация на УкраинеКирилл ВышинскийВладимир Соловьев (телеведущий)Петр ПорошенкоРоссияУкраинаВ мире
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