В СФ оценили заявление украинского вице-премьера о снятии санкций с России

Эксперт объяснил, почему в Киеве заговорили о готовности снять санкции с РФ Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, надеяться на то, что украинская сторона перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится.