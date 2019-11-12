В СФ оценили заявление украинского вице-премьера о снятии санкций с России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с RT выразил мнение, что киевским властям в первую очередь следует уделять внимание нормализации отношений с Москвой.
Так он прокомментировал заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
По словам сенатора, украинским политикам лучше закончить мыслить в этом направлении.
"Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах. Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости".
Ранее Кулеба, отвечая на вопрос журналиста о действиях в случае отмены секторальных ограничений против России, заявил, что в Киеве готовы к любому сценарию. Однако он подчеркнул, что задача украинской дипломатии — не допустить этого без достижения результатов по реализации Минских соглашений.
14:12Сказано в эфиреЭксперт объяснил, почему в Киеве заговорили о готовности снять санкции с РФВице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, надеяться на то, что украинская сторона перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится.