СК показал кадры из квартиры Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки

На записи представлены кадры из зала суда, с камер видеонаблюдения в супермаркете, а также из его квартиры.

Дома у Соколова нашли множество исторических предметов, в частности рыцарские доспехи, бюсты и военную форму.

Также СК опубликовал запись с уличных камер, на которых видно, как историк выбрасывает в реку два предмета.

По версии следствия, 7 ноября доцент Соколов застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на 9 ноября расчленил ее тело. В субботу Соколова достали из воды у набережной реки Мойки, в его рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.

В понедельник водолазы нашли в реке Екатерингофке фрагменты женского тела , предположительно, Ещенко.