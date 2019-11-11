СК показал кадры из квартиры Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с историком Олегом Соколовым, подозреваемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
На записи представлены кадры из зала суда, с камер видеонаблюдения в супермаркете, а также из его квартиры.
Дома у Соколова нашли множество исторических предметов, в частности рыцарские доспехи, бюсты и военную форму.
Также СК опубликовал запись с уличных камер, на которых видно, как историк выбрасывает в реку два предмета.
По версии следствия, 7 ноября доцент Соколов застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на 9 ноября расчленил ее тело. В субботу Соколова достали из воды у набережной реки Мойки, в его рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.
В понедельник водолазы нашли в реке Екатерингофке фрагменты женского тела, предположительно, Ещенко.
Впоследствии Соколов оформил явку с повинной и признал вину. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. В СПбГУ пообещали уволить доцента.