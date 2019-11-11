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РИА Новости

Водолазы нашли останки убитой доцентом СПбГУ аспирантки

16:27 11.11.2019 (обновлено: 17:05 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВодолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге нашли останки предположительно убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В городском управлении СК подтвердили, что в Екатерингофке действительно были найдены фрагменты женского тела. Как уточнили в ведомстве, останки, скорее всего, принадлежат Ещенко.
Ранее специалисты поисково-спасательной службы предположили, что пакеты с фрагментами тела девушки могли быть унесены течением в Финский залив. Водолазы метр за метром обследовали дно Мойки.
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По версии следствия, 7 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на девятое ноября расчленил ее тело, чтобы от него избавиться. В субботу Соколова достали из воды у набережной реки Мойки, в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Впоследствии ученому предъявили обвинения в убийстве. Соколов оформил явку с повинной и признал вину.
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Убийство девушки доцентом СПбГУРоссияСПбГУОлег СоколовСанкт-ПетербургПроисшествия
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