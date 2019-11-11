Водолазы нашли останки убитой доцентом СПбГУ аспирантки

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге нашли останки предположительно убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В городском управлении СК подтвердили, что в Екатерингофке действительно были найдены фрагменты женского тела. Как уточнили в ведомстве, останки, скорее всего, принадлежат Ещенко.
Ранее специалисты поисково-спасательной службы предположили, что пакеты с фрагментами тела девушки могли быть унесены течением в Финский залив. Водолазы метр за метром обследовали дно Мойки.
По версии следствия, 7 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на девятое ноября расчленил ее тело, чтобы от него избавиться. В субботу Соколова достали из воды у набережной реки Мойки, в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Впоследствии ученому предъявили обвинения в убийстве. Соколов оформил явку с повинной и признал вину.