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РИА Новости

В Одессе залили краской мемориальную доску Жукову

18:09 10.11.2019 (обновлено: 19:11 10.11.2019)
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Мемориальная доска Жукову в Одессе, залитая краской
Мемориальная доска Жукову в Одессе, залитая краской
Мемориальная доска Жукову в Одессе, залитая краской
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Одессе в ночь на воскресенье залили краской памятную доску маршалу Георгию Жукову, сообщила общественная организация "Всеукраинская люстрация Одесса".
Организация опубликовала в Facebook фотографии, на которых два человека в балаклавах позируют на фоне мемориальной доски Жукову, залитой краской из баллончика. На доске написали "кат", что в переводе с украинского языка значит "палач".
В конце октября со здания Приморского военкомата в Одессе радикалы снесли барельеф прославленного советского полководца Жукова. После этого возле здания военкомата на Канатной, 87 прошла мирная акция "Реквием по Жукову" — люди несли цветы к месту демонтированного барельефа. В Одесской областной администрации, в свою очередь, снос барельефа в историческом центре города назвали незаконным, но отметили, что "это не означает, что барельеф должны вернуть". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее "националистическим угаром".
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
2 ноября, 14:28РИА Новости
Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
3 ноября, 09:36РИА Новости
В Раде призвали наказать националистов за снос барельефа Жукова в Одессе
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Георгий ЖуковСитуация на УкраинеОдессаВ мире
Популярные комментарии
Особенность новых героев Украины — они скромные, поэтому неизвестные. В своем городе нагадят, разрушат и сидят довольные по среди бардака и разрухи. Нет бы создали что-то великое и им лично такую табличку и памятники воздвигли бы благодарные потомки, но не судьба.
10 ноября, 18:39
Alexandr Alex
2000002
Согласен, нельзя поощрять вандализм. Но нельзя и изымать из истории неудобные факты. В частности, при поддержке Жукова Г.К. в СССР состоялся госпереворот, в результате которого был убит первый вице премьер и министр внутренних дел Л.П. Берия. А командовать Одесским и Уральским округами Жукову пришлось из-за личной нескромности и причастности к трофейному делу.
10 ноября, 18:17
Владимир Ф. Быченков
1000214
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