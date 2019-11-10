В Одессе залили краской мемориальную доску Жукову

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Одессе в ночь на воскресенье залили краской памятную доску маршалу Георгию Жукову, сообщила общественная организация "Всеукраинская люстрация Одесса".
Организация опубликовала в Facebook фотографии, на которых два человека в балаклавах позируют на фоне мемориальной доски Жукову, залитой краской из баллончика. На доске написали "кат", что в переводе с украинского языка значит "палач".
В конце октября со здания Приморского военкомата в Одессе радикалы снесли барельеф прославленного советского полководца Жукова. После этого возле здания военкомата на Канатной, 87 прошла мирная акция "Реквием по Жукову" — люди несли цветы к месту демонтированного барельефа. В Одесской областной администрации, в свою очередь, снос барельефа в историческом центре города назвали незаконным, но отметили, что "это не означает, что барельеф должны вернуть". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее "националистическим угаром".
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.