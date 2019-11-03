Захарова резко осудила осквернение мемориала Жукову в Одессе

Она добавила, что это привело неонацистов в "звериное состояние" и они стали жечь цветы.

"Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: "Это Украина. Нам не нужно героев советских", — отметила Захарова.