Захарова резко осудила осквернение мемориала Жукову в Одессе

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе "националистическим угаром".
"В Одессе неонацисты сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову. Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры", — написала Захарова в Facebook.
Она добавила, что это привело неонацистов в "звериное состояние" и они стали жечь цветы.
"Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: "Это Украина. Нам не нужно героев советских", — отметила Захарова.
"Все смешалось в националистическом угаре", — написала Захарова.
Накануне в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87 состоялась мирная акция "Реквием по Жукову". Люди собрались, чтобы выразить свой протест против демонтажа барельефа маршала. Скульптуру снесли со здания 31 октября.