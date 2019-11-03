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РИА Новости

Захарова резко осудила осквернение мемориала Жукову в Одессе

01:03 03.11.2019 (обновлено: 09:42 03.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе "националистическим угаром".
"В Одессе неонацисты сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову. Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры", — написала Захарова в Facebook.
Она добавила, что это привело неонацистов в "звериное состояние" и они стали жечь цветы.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
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"Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: "Это Украина. Нам не нужно героев советских", — отметила Захарова.
"Все смешалось в националистическом угаре", — написала Захарова.
Накануне в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87 состоялась мирная акция "Реквием по Жукову". Люди собрались, чтобы выразить свой протест против демонтажа барельефа маршала. Скульптуру снесли со здания 31 октября.
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Ситуация на УкраинеМария ЗахароваМИД РФРоссияFacebook, Inc.Георгий ЖуковВ мире
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