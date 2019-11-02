В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Жители Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову , сообщило местное издание "Таймер"

Барельеф Жукову снесли со здания Приморского военкомата в Одессе 31 октября.

"Мирная акция "Реквием по Жукову" состоялась в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87. Люди собрались, чтоб выразить свой протест против демонтажа барельеф Жукова", - сообщило издание.

Люди возложили цветы к месту демонтированного барельефа.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.