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РИА Новости

Со здания военкомата в Одессе сносят барельеф маршалу Жукову

15:00 31.10.2019 (обновлено: 15:16 31.10.2019)
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© Фото : ТаймерБарельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
© Фото : Таймер
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе, сообщает в четверг интернет-издание "Таймер".
"В Одессе сносят барельеф маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на Канатной, 87. На историческую память покусились члены Нацкорпуса (создан на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело - ред.)", - говорится в сообщении.
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Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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