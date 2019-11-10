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РИА Новости

Подозреваемый в жестоком убийстве девушки доцент СПбГУ остается в больнице

10:45 10.11.2019
78754
© пресс-служба РВИОРоссийский историк Олег Соколов
Российский историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
Российский историк Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.
"Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое", - сказали в больнице.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.
Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
Историк Олег Соколов
07:05РИА Новости
"Гоблин" рассказал о состоянии историка Соколова перед убийством подруги
Ранее ряд СМИ вечером в субботу сообщил, что в реке Мойка нашли останки Анастасии Ещенко. Якобы водолазы подняли на поверхность черные пакеты. Предположительно, это ноги молодой женщины.
Олег Соколов - историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
Историк Олег Соколов
Вчера, 21:32РИА Новости
В РВИО открестились от подозреваемого в убийстве историка Олега Соколова
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Находится. В состоянии. В тяжёлом. Ему 63, ей 24....Естественно, ему проведут судебную психиатрическую экспертизу. Возможно, даже психолого-психиатрическую. Признают невменяемым и поместят в психиатрическую больницу, соответствующего типа. Надеюсь, в одну палату с его кумиром Наполеоном.
10 ноября, 12:23
Yury Noyanov
2200200
О какой демографии может идти речь, когда каддый день, насилие и убийство, издевательства над личностью, здесь не только заинтересовывать рожениц надо, а защищать научиться тех кто еще живой
10 ноября, 13:18
Галина Борисова
1000300
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