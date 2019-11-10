Подозреваемый в жестоком убийстве девушки доцент СПбГУ остается в больнице

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.