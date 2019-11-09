Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ оформил явку с повинной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Доцент Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов , подозреваемый в убийстве женщины в квартире на набережной Мойки в Петербурге, признался в содеянном, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.

"Он оформил явку с повинной", — сказал собеседник агентства.

По его словам, меру пресечения Соколову могут избрать в воскресенье.

"Все зависит от состояния его здоровья", — пояснил Почуев, добавив, что подозреваемый все еще находится в больнице.

Убийство в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как из реки Мойки извлекли мужчину, в рюкзаке у которого нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Впоследствии его госпитализировали с переохлаждением. Позже стало известно, что спасенного из реки мужчину задержали в качестве подозреваемого. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента Анастасия Ещенко, была его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки.

По информации интернет-газеты "Фонтанка" , в квартире историка при обыске обнаружили "женское тело, голову и окровавленную пилу". Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.

Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000-го — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в разных странах.

Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, объединяющее военно-исторические клубы 52 регионов страны.