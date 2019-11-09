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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ оформил явку с повинной

21:42 09.11.2019 (обновлено: 02:15 10.11.2019)
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© пресс-служба РВИОРоссийский историк Олег Соколов
Российский историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве женщины в квартире на набережной Мойки в Петербурге, признался в содеянном, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
"Он оформил явку с повинной", — сказал собеседник агентства.
По его словам, меру пресечения Соколову могут избрать в воскресенье.
"Все зависит от состояния его здоровья", — пояснил Почуев, добавив, что подозреваемый все еще находится в больнице.

Убийство в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как из реки Мойки извлекли мужчину, в рюкзаке у которого нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Впоследствии его госпитализировали с переохлаждением. Позже стало известно, что спасенного из реки мужчину задержали в качестве подозреваемого. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.
Историк Олег Соколов
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Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента Анастасия Ещенко, была его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", в квартире историка при обыске обнаружили "женское тело, голову и окровавленную пилу". Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.
Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000-го — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в разных странах.
Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, объединяющее военно-исторические клубы 52 регионов страны.
В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Вчера, 14:47РИА Новости
В СПбГУ прокомментировали сообщение о подозреваемом в убийстве доценте вуза
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Какая явка если его задержали с частями тела?
9 ноября, 22:11
Andrey Shulga
6612205
Взяли с поличным...Какая же это явка с повинной!?
9 ноября, 22:12
Анатолий Фурсов
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