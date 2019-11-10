Водолазы нашли скелет в ходе поисков останков убитой выпускницы СПбГУ

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Водолазы обнаружили в реке Мойке скелет во время поисков останков выпускницы Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент вуза Олег Соколов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Обнаружили останки, части скелета", — сказал собеседник агентства, добавив, что они не принадлежат убитой девушке.
Следователи ранее возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, которого вытащили из реки Мойка. Мужчину, оказавшегося доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, задержали, на данный момент решается вопрос о его аресте.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире Соколова было обнаружено тело жертвы, бывшей ученицы доцента и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам адвоката доцента Александра Почуева, Соколов признался в содеянном.
Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. С 2000 года он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ.