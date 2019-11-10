Водолазы нашли скелет в ходе поисков останков убитой выпускницы СПбГУ

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Водолазы обнаружили в реке Мойке скелет во время поисков останков выпускницы Водолазы обнаружили в реке Мойке скелет во время поисков останков выпускницы Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент вуза Олег Соколов , сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Обнаружили останки, части скелета", — сказал собеседник агентства, добавив, что они не принадлежат убитой девушке.

Следователи ранее возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, которого вытащили из реки Мойка. Мужчину, оказавшегося доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, задержали, на данный момент решается вопрос о его аресте.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире Соколова было обнаружено тело жертвы, бывшей ученицы доцента и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам адвоката доцента Александра Почуева, Соколов признался в содеянном.