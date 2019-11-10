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РИА Новости

Водолазы нашли скелет в ходе поисков останков убитой выпускницы СПбГУ

02:30 10.11.2019 (обновлено: 12:36 10.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВодолаз
Водолаз
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Водолаз. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Водолазы обнаружили в реке Мойке скелет во время поисков останков выпускницы Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент вуза Олег Соколов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Обнаружили останки, части скелета", — сказал собеседник агентства, добавив, что они не принадлежат убитой девушке.
Российский историк Олег Соколов
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Следователи ранее возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, которого вытащили из реки Мойка. Мужчину, оказавшегося доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, задержали, на данный момент решается вопрос о его аресте.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире Соколова было обнаружено тело жертвы, бывшей ученицы доцента и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам адвоката доцента Александра Почуева, Соколов признался в содеянном.
Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. С 2000 года он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ.
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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