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РИА Новости
Культура

Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

19:38 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков  / Перейти в фотобанкПрезентация Московского открытого кинофестиваля "Музыкальные истории" в киноклубе "Эльдар"
Презентация Московского открытого кинофестиваля Музыкальные истории в киноклубе Эльдар
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения. Автору самых любимых отечественных песен сегодня исполнилось 90 лет.

Николай Басков

С юбилеем, с невероятно красивой датой, уважаемая Александра Николаевна! Здоровья, любви, вдохновения, счастливых и долгих лет! Спасибо за гениальную музыку!

Николай Басков
певец

Тамара Гвердцители

Репетиция перед концертом 90-летия замечательной Александры Николаевны Пахмутовой
Тамара Гвердцители
певица

Валерия

Дорогая Александра Николаевна, с юбилеем вас! Восхищаюсь, преклоняюсь, люблю!
Валерия
певица

Владимир Винокур

Живите долго! С юбилеем! Вы победили XX и XXI век! Ура, гениальной Алечке!
Владимир Винокур
юморист

Валерий Сюткин

С днем рождения, Александра Николаевна!
Валерий Сюткин
певец

Александр Олешко

С юбилеем! Невозможно себе представить нашу жизнь без музыки и песен Александры Николаевны Пахмутовой! Спасибо огромное за возможность петь замечательные и добрые песни!
Александр Олешко
актер

Наташа Королева

Великая Александра Николаевна Пахмутова, с юбилеем! Для меня великая честь быть с вами знакомой и огромная благодарность за то, что вы разрешили прикоснуться к вашему творчеству и исполнить такое знаковое произведение! Здоровья и долгих лет!
Наташа Королева
певица

Денис Мацуев

С юбилеем, Александра Николаевна!
Денис Мацуев
пианист
Композитор Александра Пахмутова
Вчера, 03:25РИА Новости
Биография Александры Пахмутовой
3820000
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