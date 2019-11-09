Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

Великая Александра Николаевна Пахмутова, с юбилеем! Для меня великая честь быть с вами знакомой и огромная благодарность за то, что вы разрешили прикоснуться к вашему творчеству и исполнить такое знаковое произведение! Здоровья и долгих лет!

Наташа Королева певица певица