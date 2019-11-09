Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения. Автору самых любимых отечественных песен сегодня исполнилось 90 лет.
Николай Басков
С юбилеем, с невероятно красивой датой, уважаемая Александра Николаевна! Здоровья, любви, вдохновения, счастливых и долгих лет! Спасибо за гениальную музыку!
Тамара Гвердцители
Репетиция перед концертом 90-летия замечательной Александры Николаевны Пахмутовой
Валерия
Дорогая Александра Николаевна, с юбилеем вас! Восхищаюсь, преклоняюсь, люблю!
Владимир Винокур
Живите долго! С юбилеем! Вы победили XX и XXI век! Ура, гениальной Алечке!
Валерий Сюткин
С днем рождения, Александра Николаевна!
Александр Олешко
С юбилеем! Невозможно себе представить нашу жизнь без музыки и песен Александры Николаевны Пахмутовой! Спасибо огромное за возможность петь замечательные и добрые песни!
Наташа Королева
Великая Александра Николаевна Пахмутова, с юбилеем! Для меня великая честь быть с вами знакомой и огромная благодарность за то, что вы разрешили прикоснуться к вашему творчеству и исполнить такое знаковое произведение! Здоровья и долгих лет!
Денис Мацуев
С юбилеем, Александра Николаевна!
Вчера, 03:25РИА НовостиБиография Александры Пахмутовой