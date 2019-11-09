Пушков высмеял слова Зеленского об украинцах — создателях первого спутника

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы.
По мнению сенатора, украинский лидер копирует своего предшественника Петра Порошенко.
"Осмелюсь предположить: если бы не СССР, украинский спутник долетел бы разве что до хутора близ Диканьки", — написал Пушков в Twitter.
Парламентарий также назвал заявление Зеленского "апофеозом провинциального мышления".
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Киевском международном экономическом форуме, заявил, что украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.