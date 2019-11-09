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РИА Новости

Пушков высмеял слова Зеленского об украинцах — создателях первого спутника

16:35 09.11.2019 (обновлено: 17:41 09.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы.
По мнению сенатора, украинский лидер копирует своего предшественника Петра Порошенко.

"Осмелюсь предположить: если бы не СССР, украинский спутник долетел бы разве что до хутора близ Диканьки", — написал Пушков в Twitter.

Парламентарий также назвал заявление Зеленского "апофеозом провинциального мышления".
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Киевском международном экономическом форуме, заявил, что украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.
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Ситуация на УкраинеСовет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
Популярные комментарии
если бы не Сергей Королев, СССР летал бы в космос на кукурузе, мсье Пушков. а СПКоролев - житомирский мужик от рождения.
9 ноября, 18:13
VG In Rock
8400186
Королев С.П. Родился в Житомире Волынской губернии РОССИЙСКОЙ империи. Отец - могилевский мужик от рождения. В 1924 г поступил в Киевский политехнический институт. В 1926 г (20 лет от роду) перевелся в МВТУ им.Баумана (г.Москва). И всё. Остальная жизнь и деятелность на территории РСФСР, а точнее в СССР (государство такое было, если кто не помнит). Почему-то нет упоминания о "государстве" Украина.
9 ноября, 19:06
bbmzrarbasc2o
7010004
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