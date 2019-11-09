Украинский премьер считает, что влияние олигархов на власть уменьшается

КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук считает, что влияние олигархов на власти страны постепенно уменьшается.
Ранее Международный Валютный Фонд (МВФ) заявил о необходимости продвижения структурных реформ в Украине, которые предполагают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе.
"Я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, нет, оно уменьшается", - заявил Гончарук на экономическом форуме в Киеве в субботу, трансляция велась на Facebook-странице премьера.
Глава украинского правительства подчеркнул, что на него не влияют ни самый богатый, по данным некоторых СМИ, бизнесмен Украины Ринат Ахметов, ни бывший совладелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский, а президент Владимир Зеленский - "самостоятельный человек, и не управляется СМС ни с одной из сторон".
"Я считаю, что многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента. Я уверен в том, что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда", - отметил Гончарук.
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан ранее заявил, что никто из команды главы государства Владимира Зеленского не брал взяток, и отметил, что у олигархов нет возможности шантажировать новую власть.