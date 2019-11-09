Украинский премьер считает, что влияние олигархов на власть уменьшается

"Я считаю, что многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента. Я уверен в том, что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда", - отметил Гончарук.