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РИА Новости

Украинский премьер считает, что влияние олигархов на власть уменьшается

13:02 09.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук считает, что влияние олигархов на власти страны постепенно уменьшается.
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Ранее Международный Валютный Фонд (МВФ) заявил о необходимости продвижения структурных реформ в Украине, которые предполагают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе.
"Я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, нет, оно уменьшается", - заявил Гончарук на экономическом форуме в Киеве в субботу, трансляция велась на Facebook-странице премьера.
Глава украинского правительства подчеркнул, что на него не влияют ни самый богатый, по данным некоторых СМИ, бизнесмен Украины Ринат Ахметов, ни бывший совладелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский, а президент Владимир Зеленский - "самостоятельный человек, и не управляется СМС ни с одной из сторон".
"Я считаю, что многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента. Я уверен в том, что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда", - отметил Гончарук.
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан ранее заявил, что никто из команды главы государства Владимира Зеленского не брал взяток, и отметил, что у олигархов нет возможности шантажировать новую власть.
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