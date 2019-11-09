Президент РАН предложил учитывать на экзаменах креативность абитуриентов

"У ЕГЭ есть несомненные положительные результаты по объективизации уровня знаний школьников, и это плюс. С другой стороны, есть и очевидные минусы, о которых говорят и родители, и преподаватели. Дело в том, что ЕГЭ устроен таким образом, что последний год обучения в 11-м классе школьники уже знают, что им важно сдать ЕГЭ по определенным дисциплинам, чтобы дальше поступать в университет, и они основное свое внимание уделяют именно тренировкам по этой дисциплине, и весь широкий набор других предметов ими уже не востребован", - сказал Сергеев.