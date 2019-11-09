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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

"Роскосмос" и РАН сменили ответственного за эксперименты на МКС

03:07 09.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлександр Блошенко
Александр Блошенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Александр Блошенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор по перспективным программам "Роскосмоса" Александр Блошенко возглавил Координационный научно-технический совет (КНТС) по программам исследований и экспериментов на борту Международной космической станции, рассказал РИА Новости сам Блошенко.
На этом посту он сменил космонавта, дважды Героя Советского Союза, руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Как рассказал Блошенко, на должность, которую он будет совмещать с должностью в госкорпорации, он назначен совместным решением "Роскосмоса" и РАН 30 октября.
Среди задач, которые перед ним поставлены, Блошенко отметил повышение эффективности экспериментальных работ. "Во-первых, ревизия экспериментов, отказ от уже неактуального "долгостроя". Введение практики заблаговременной оценки всего жизненного цикла экспериментальных работ. Существенное повышение эффективности и целевой направленности работ. Во-вторых, пересмотр и облегчение правил и требований по подготовке экспериментов, разработке научного оборудования. В-третьих, существенное сокращение сроков постановки экспериментов", - сказал он.
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Кроме того, он ставит перед собой задачи наращивания числа коммерческих космических экспериментов, внедрение практики "службы одного окна", организацию системной работы с вузами в более эффективном формате, интенсификацию работ по совместным космическим экспериментам с зарубежными агентствами с целью трансфера научных знаний и технологий в Россию.
КНТС был образован в 1994 году решением Российского авиационно-космического агентства и РАН. Соловьев возглавлял его с 2013 года.
За свою космическую карьеру Соловьев совершил два полета на орбиту, восемь раз выходил в открытый космос. С 1988 года являлся руководителем полета станции "Мир", а с 1999 года - бессменным руководителем полета российского сегмента МКС. В 2011 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
Александр Блошенко - кандидат физико-математических наук. В 2017 году перешел на работу в секретариат вице-премьера Дмитрия Рогозина. В 2018 году перешел на должность советника по науке генерального директора "Роскосмос", а затем был назначен исполнительным директором по перспективным программам и науке госкорпорации.
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Хочу стать космонавтомАлександр БлошенкоВладимир Соловьев (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосРоссия
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