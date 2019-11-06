Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

"Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.