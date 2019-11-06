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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

15:04 06.11.2019 (обновлено: 17:12 06.11.2019)
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© AFP 2019 / Bakr AlkasemТурецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
© AFP 2019 / Bakr Alkasem
АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Также накануне стало известно о задержании турками сестры террориста.

"Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Ликвидация

Об устранении аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
© REUTERS / Turkish Security OfficialsСестра Абу Бакра аль-Багдади
Сестра Абу Бакра аль-Багдади
© REUTERS / Turkish Security Officials
Сестра Абу Бакра аль-Багдади
Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что у Москвы нет достоверной информации об "очередном" уничтожении аль-Багдади.
При этом связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.
Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Видеозапись рейда по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади
31 октября, 08:34Радио Sputnik
Пентагон опубликовал видео и раскрыл детали уничтожения аль-Багдади
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Война в СирииРеджеп Тайип ЭрдоганАбу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоТурцияВ мире
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