ИГ* выбрала преемника аль-Багдади

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* подтвердила ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, передает Террористическая организация "Исламское государство"* подтвердила ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, передает агентство Рейтер со ссылкой на сайт Amaq, связанный с исламистами.

По данным агентства, "преемником" аль-Багдади группировка назначила Аби Ибрахима аль-Хашеми аль-Кураши.

Ликвидация террориста

Президент США Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации лидера ИГ*. Глава государства отметил, что во время операции американских военных террорист взорвал пояс смертника. Несмотря на это, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

На опубликованном Пентагоном видео заметно, как дом, в котором, по утверждению США, находился главарь террористов, с двух сторон обступают люди.

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил журналистам, что это изолированное строение в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

На кадрах видно, как боевики начинают стрелять по наступающим американцам.

Маккензи также сообщил, что впоследствии аль-Багдади загнали в тупиковый тоннель, сначала он начал отстреливаться, а когда поимка оказалась неизбежной, подорвал себя вместе со своими двумя детьми в возрасте до 12 лет.

В Пентагоне настаивают на том, что анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади.

Тело террориста захоронили в море, добавил Маккензи.

Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году в мечети Мосула, захваченного ИГ*, он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.

С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.