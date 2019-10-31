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РИА Новости
Война в Сирии

ИГ* выбрала преемника аль-Багдади

18:41 31.10.2019 (обновлено: 23:41 31.10.2019)
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© REUTERS / Alaa al-Marjani/File PhotoПортрет Абу Бакра аль-Багдади на экране телевизора в Ираке
Портрет Абу Бакра аль-Багдади на экране телевизора в Ираке
© REUTERS / Alaa al-Marjani/File Photo
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* подтвердила ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, передает агентство Рейтер со ссылкой на сайт Amaq, связанный с исламистами.
По данным агентства, "преемником" аль-Багдади группировка назначила Аби Ибрахима аль-Хашеми аль-Кураши.

Ликвидация террориста

Президент США Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации лидера ИГ*. Глава государства отметил, что во время операции американских военных террорист взорвал пояс смертника. Несмотря на это, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
На опубликованном Пентагоном видео заметно, как дом, в котором, по утверждению США, находился главарь террористов, с двух сторон обступают люди.
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Вчера, 12:53РИА Новости
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил журналистам, что это изолированное строение в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
На кадрах видно, как боевики начинают стрелять по наступающим американцам.
Маккензи также сообщил, что впоследствии аль-Багдади загнали в тупиковый тоннель, сначала он начал отстреливаться, а когда поимка оказалась неизбежной, подорвал себя вместе со своими двумя детьми в возрасте до 12 лет.
В Пентагоне настаивают на том, что анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади.
Тело террориста захоронили в море, добавил Маккензи.
Видеозапись рейда по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади
Вчера, 08:34Радио Sputnik
Пентагон опубликовал видео и раскрыл детали уничтожения аль-Багдади
Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году в мечети Мосула, захваченного ИГ*, он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.
С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
После этого заявления, аль-Багдади, сел в американский вертолет и полетел в одну из заморских территорий сша на заслуженный отдых, с гордостью выполнив возложенную на него задачу. А г-н Трамп, весело потирая руки, записал еще несколько процентов рейтинга в свой актив, перед выборами. Проще говоря, что еще могут заявить в ИГ, если хозяин приказал.
31 октября, 19:24
strannik_4691
136900133334
Чего ради американцы должны кому-то что-то доказывать? Особенно русским. Хочется вам верить и надеятся, что бармалей не пострадал - да наздоровье. Американцы провели блестящую операцию. Бандит сдох, как собака. Бойцы Дельты соскребли со стенок и собрали в целофановый пакет то, что осталось от гада. Провели анализ ДНК, убедились, что это он, а пакет потом выбросили. Ни у кого в мире не возникло сомнений по поводу смерти главаря ИГ, даже у ваших друзей иранцев, а русские надеются, что он всё-ещё жив. Доказательства требуют. :-)
31 октября, 22:59
yoram
2621201003
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Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
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