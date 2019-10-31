Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

В коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как строение с двух сторон обступают люди.

"Здесь мы видим объект, <...> где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", — заявил журналистам глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Затем на кадрах боевики открывают огонь по американцам, ведущим наступление с воздуха, добавил он.

По словам Маккензи, анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади: вероятность того, что это останки не главаря ИГ*, составляет один к 104 септиллионам (число с 24 нулями).

Генерал также уточнил, что аль-Багдади подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал президент Дональд Трамп. Детям было до 12 лет.

Тело аль-Багдади захоронено в море, подтвердил Маккензи.

Ликвидация аль-Багдади

Абу Бакр Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.

С тех пор СМИ не раз сообщали о его ликвидации, но эта информация не находила подтверждения.

Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади 27 октября. По его словам, террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".

В российском Минобороны заявили, что не имеют достоверной информации об американской операции, а в Кремле отметили, что не получили официального подтверждения ликвидации лидера террористов. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что если смерть главаря ИГ* подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.