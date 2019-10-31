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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

00:32 31.10.2019 (обновлено: 13:05 31.10.2019)
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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
В коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как строение с двух сторон обступают люди.

"Здесь мы видим объект, <...> где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", — заявил журналистам глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Затем на кадрах боевики открывают огонь по американцам, ведущим наступление с воздуха, добавил он.
По словам Маккензи, анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади: вероятность того, что это останки не главаря ИГ*, составляет один к 104 септиллионам (число с 24 нулями).
Генерал также уточнил, что аль-Багдади подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал президент Дональд Трамп. Детям было до 12 лет.
Тело аль-Багдади захоронено в море, подтвердил Маккензи.
И след простыл. США избавились от аль-Багдади должным образом
29 октября, 18:09Акценты
И след простыл. США избавились от аль-Багдади "должным образом"Госдепу, точнее, его особому, имени товарища Пауэлла, отделу по пробиркам дан приказ готовить емкость с порошком, похожим на пепел аль-Багдади, чтобы потрясти им воображение Совбеза. Если до этого дело дойдет.

Ликвидация аль-Багдади

Абу Бакр Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.
С тех пор СМИ не раз сообщали о его ликвидации, но эта информация не находила подтверждения.
Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади 27 октября. По его словам, террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".
В российском Минобороны заявили, что не имеют достоверной информации об американской операции, а в Кремле отметили, что не получили официального подтверждения ликвидации лидера террористов. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что если смерть главаря ИГ* подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади в 2014 и в 2019
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Низкосортное кино и не более. Самим режиссёрам то не смешно? Неужели такому фильму кто-то поверит?
31 октября, 02:14
Иван Дуллин
364600075458
Прям как с кошкой в солсбери, поскорей закопать утопить все свидетельства, ибо нефиг много спрашивать об этом, быстро все поверили!
31 октября, 01:32
Nikitas Agnost
1921400076
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