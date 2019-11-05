Турция подтвердила арест сестры аль-Багдади

АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Арест Расмии Авад, сестры главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, является примером успешных антитеррористических операций, проводимых Анкарой, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Ранее американское агентство Ассошиэйтед Пресс и британский Рейтер, ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника, сообщили, что власти Турции задержали старшую сестру аль-Багдади вместе с ее семьей. По данным агентств, 65-летняя Расмия Авад (Rasmiya Awad) была задержана вечером в понедельник в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Источник агентства АП заявил, что Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой.
"Борьба Турции против терроризма, независимо от ее идеологии или происхождения, не ослабевает. Арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха наших антитеррористических операций", - написал Алтун в Twitter.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
*Террористическая организация, запрещенная в России.