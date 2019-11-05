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РИА Новости

Уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, заявил Путин

17:58 05.11.2019 (обновлено: 18:29 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, зарплата должна быть сбалансирована, но муниципалитеты должны уделять больше внимания школам.
В ходе заседания совета при президенте РФ по русскому языку к президенту обратился писатель Борис Екимов, он рассказал о детях в селах, которых отправили в интернат, потому что не нашлось автобуса, чтобы их возить в школу.
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"Я вспомнил ... Толстого. Филиппок в школу пришел, ему шесть лет было, и все-таки учитель взял его, посадил, у него началась школа", - сказал писатель.
"Я думаю, что вы согласитесь со мной, что если бы... у Филиппка все было хорошо, то революции 1917 года не случилось. Видимо, там тоже было много своих проблем", - ответил Путин.
"Уровень заработной платы (бюджетников - Прим. ред.) не должен иметь перекосов, это аксиома. Потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие. Это все должно быть сбалансировано. Что касается школ, то здесь ... муниципалитеты должны уделять значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Нужно совершенствовать дальше систему оплаты труда", - сказал также глава государства.
Президент указал, что не удивительно, что люди хотят переехать в Москву, по его словам, в столице выше зарплаты.
"Вы сказали про 30 тысяч (рублей - Прим. ред.) на селе. Вы знаете, сколько мне стоило сил, чтобы убедить коллег, что преподаватель школы должен получать среднюю (зарплату - ред.) по экономике региона... Все говорили, что это невозможно... Я настоял, чтобы было так... Этого точно недостаточно, нужно двигаться дальше", - сказал глава государства.
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