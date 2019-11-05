Уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, заявил Путин

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Президент России Владимир Путин заявил, что уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, зарплата должна быть сбалансирована, но муниципалитеты должны уделять больше внимания школам.

В ходе заседания совета при президенте РФ по русскому языку к президенту обратился писатель Борис Екимов, он рассказал о детях в селах, которых отправили в интернат, потому что не нашлось автобуса, чтобы их возить в школу.

"Я вспомнил ... Толстого. Филиппок в школу пришел, ему шесть лет было, и все-таки учитель взял его, посадил, у него началась школа", - сказал писатель.

"Я думаю, что вы согласитесь со мной, что если бы... у Филиппка все было хорошо, то революции 1917 года не случилось. Видимо, там тоже было много своих проблем", - ответил Путин.

"Уровень заработной платы (бюджетников - Прим. ред.) не должен иметь перекосов, это аксиома. Потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие. Это все должно быть сбалансировано. Что касается школ, то здесь ... муниципалитеты должны уделять значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Нужно совершенствовать дальше систему оплаты труда", - сказал также глава государства.

Президент указал, что не удивительно, что люди хотят переехать в Москву, по его словам, в столице выше зарплаты.