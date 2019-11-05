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РИА Новости

В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей

06:40 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли в порту Керчи
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Задержанные украинские корабли в порту Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала мировое сообщество надавить на Россию из-за задержания кораблей после провокации Киева в Керченском проливе.
Ранее стало известно о ноте МИД Украины в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли. По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, эти суда являются вещественными доказательствами, и Москва "по доброй воле" может решить их вернуть Киеву, однако, подчеркнул сенатор, украинским властям все равно следует публично признать свои действия в Керченском проливе провокацией.
"Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права. Пока корабли не будут, безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено", — написала Зеркаль в фейсбуке.
По ее словам, Киев семь раз обращался к Москве с просьбой вернуть задержанные корабли, однако ни на один из запросов, включая последний от 4 октября этого года украинская сторона так и не получила.
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Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Они направлялись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя законные требования российских властей. В результате членов экипажа задержали, против них возбудили уголовное дело.
В сентябре этого года украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
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