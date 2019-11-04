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РИА Новости

Глава эстонского МИД рекомендовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

12:00 04.11.2019 (обновлено: 13:00 04.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТАЛЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на 9 Мая, если ей поступит такое приглашение.
По словам Рейнсалу, он "крайне скептически" относится к возможному визиту эстонского лидера в Россию.

"В итоге это решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью", — цитирует Рейнсалу Sputnik Эстония.

В конце октября канцелярия Кальюлайд сообщила, что президент еще не получила письмо с предложением посетить Москву 9 Мая для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее президент Эстонии заявила, что Вторая мировая для ее страны завершилась 25 лет назад, после того, как российские — по ее словам, "оккупационные" — войска в 1994 году покинули территорию республики.
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд
4 апреля, 15:24РИА Новости
Президент Эстонии назвала русскоязычное обучение в школе угрозой культуре
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День ПобедыКерсти КальюлайдУрмас РейнсалуМИД ЭстонииВладимир ПутинМоскваЭстонияВ мире
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