Глава эстонского МИД рекомендовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

ТАЛЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на 9 Мая, если ей поступит такое приглашение.
По словам Рейнсалу, он "крайне скептически" относится к возможному визиту эстонского лидера в Россию.
"В итоге это решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью", — цитирует Рейнсалу Sputnik Эстония.
В конце октября канцелярия Кальюлайд сообщила, что президент еще не получила письмо с предложением посетить Москву 9 Мая для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее президент Эстонии заявила, что Вторая мировая для ее страны завершилась 25 лет назад, после того, как российские — по ее словам, "оккупационные" — войска в 1994 году покинули территорию республики.