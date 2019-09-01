Кальюлайд заявила, что Вторая мировая для Эстонии закончилась 25 лет назад

ТАЛЛИН, 1 авг - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в воскресенье приняла участие в мемориальном мероприятии в Варшаве, посвященном годовщине начала Второй мировой войны, заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад, после того, как войска РФ в 1994 году покинули территорию республики.

"Сегодня печальный день с точки зрения истории. Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для наших людей, народа и государства более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы", - цитирует Кальюлайд канцелярия президента.

Последние российские воинские части покинули эстонскую территорию 31 августа 1994 года. Этому предшествовали напряженные переговоры, завершившиеся подписанием 26 июля того же года в Москве договора о выводе вооруженных сил РФ с территории Эстонии. Свои подписи на документе поставили президенты России и Эстонии Борис Ельцин и Леннарт Мери.