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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Кальюлайд заявила, что Вторая мировая для Эстонии закончилась 25 лет назад

20:16 01.09.2019 (обновлено: 23:48 01.09.2019)
2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
ТАЛЛИН, 1 авг - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в воскресенье приняла участие в мемориальном мероприятии в Варшаве, посвященном годовщине начала Второй мировой войны, заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад, после того, как войска РФ в 1994 году покинули территорию республики.
"Сегодня печальный день с точки зрения истории. Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для наших людей, народа и государства более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы", - цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
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Вчера, 03:01РИА Новости
Вторая мировая война (1939-1945)
Последние российские воинские части покинули эстонскую территорию 31 августа 1994 года. Этому предшествовали напряженные переговоры, завершившиеся подписанием 26 июля того же года в Москве договора о выводе вооруженных сил РФ с территории Эстонии. Свои подписи на документе поставили президенты России и Эстонии Борис Ельцин и Леннарт Мери.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
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80 лет с начала Второй мировой войныКерсти КальюлайдВторая мировая война (1939-1945)ЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Не зря называли их в древней Руси :чудь, чухонцы
1 сентября, 20:47
Жанна Фро
1300001
Ещё одна Чудь, особенно про деградацию Эстонии во время оккупации Россией (СССР) улыбнуло 😆. Жили лучше, чем сейчас, но зато теперь "свободны"...
1 сентября, 20:28
Жанна Фро
1200001
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