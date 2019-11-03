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РИА Новости

Сенатор оценил заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

14:13 03.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
После смены власти многие украинские общественные деятели делают здравые заявления, считает парламентарий.

"Белашко объективно оценивает ситуацию в авиационной отрасли. Безусловно, без такого ёмкого рынка, как Россия и без диалога с нашей страной, Украина обойтись никак не может", — добавил сенатор.

Ранее Белашко предположил, что если Киев не начнет в ближайшем будущем договариваться с Москвой о нормализации воздушного сообщения, украинскую авиаотрасль ждет "печальный сценарий", включающий закрытие маршрутов и отмену рейсов.
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Вчера, 11:21РИА Новости
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