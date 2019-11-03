Сенатор оценил заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
После смены власти многие украинские общественные деятели делают здравые заявления, считает парламентарий.
"Белашко объективно оценивает ситуацию в авиационной отрасли. Безусловно, без такого ёмкого рынка, как Россия и без диалога с нашей страной, Украина обойтись никак не может", — добавил сенатор.
Ранее Белашко предположил, что если Киев не начнет в ближайшем будущем договариваться с Москвой о нормализации воздушного сообщения, украинскую авиаотрасль ждет "печальный сценарий", включающий закрытие маршрутов и отмену рейсов.