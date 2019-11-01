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РИА Новости

Кремль прокомментировал требование Украины выплатить репарации за Донбасс

16:27 01.11.2019 (обновлено: 17:35 01.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление одного из украинских чиновников о том, что Россия должна оплатить восстановление Донбасса.

"Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс. Россия, как страна, которая не является участником этого конфликта, <…> делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы".

Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона. Сумму предполагаемых выплат министр озвучивать не стал.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва эти заявления называет неприемлемыми.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал Криклию искать деньги на восстановление Донбасса у тех, кто начал военную операцию в регионе.

"Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил. Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов АТО. Тогда он обратится точно по адресу", — написал сенатор в Twitter.

Такой же позиции придерживается и депутат Госдумы Наталья Поклонская.
"Искать чужую вину во внутренних событиях и проблемах страны — это была прерогатива предыдущей администрации президента Украины, может они, виновные в этом конфликте, и скинутся на восстановление? Очень надеюсь, что новая команда украинских управленцев не повторит ошибки предшественников", — сказала она РИА Новости.
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Депутат выразила надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет проявить себя как настоящий лидер и не станет уподобляться "стремительно меняющимся министрам, делающим смешные заявления".
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявление Криклия назвал "жалким популизмом ради наживы".
"Требования к России по выплате каких-либо компенсаций по Донбассу — это тупиковый путь к урегулированию отношений между нашими странами. Украина сама вдребезги разнесла инфраструктуру Донбасса, сотнями уничтожала мирных жителей — и теперь за эту гражданскую войну должна платить третья сторона — Россия?" — сказал Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что, несмотря на обвинения, Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, сотрудничество продолжается. При этом Украину никто не может заставить выполнять минские соглашения.
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Владислав КриклийСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНаталья ПоклонскаяСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ЗеленскийМосква
Популярные комментарии
Репарация - это выплата денег побеждённой стороной победившей стороне. Чтобы Россия начала выплачивать Украине репарацию - так это сначала Россия должна проиграть войну Украине. Украина России войну не объявляла, и наоборот. Украина хочет репарации - пусть зайдёт хотя бы на километр на территорию России
1 ноября, 17:06
mmono1973
69160002
Окраинские политики себе не изменяют,- и на что-либо сесть и рыбку на халяву съесть. Это у них на генном уровне.
1 ноября, 16:49
VVlad128rr51
7280003
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