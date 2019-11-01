Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T15:48Z
https://ria.ru/20191101/1560479534.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156047/94/1560479495_0:287:2048:1439_1036x0_80_0_0_bf194489023e8a749dddb69d104d9117.jpg
РИА Новости

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

11:27 01.11.2019 (обновлено: 15:48 01.11.2019)
74652
CC BY 4.0 / Ivasykus / Владислав Криклий
Владислав Криклий
CC BY 4.0 / Ivasykus /
Владислав Криклий. Архивное фото
КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".

"Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион", — сказал он.

Выдача российских паспортов гражданам ДНР
31 октября, 18:14РИА Новости
Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
Точную сумму, которая для этого потребуется, Криклий называть не стал.
По его мнению, пока же задача состоит в том, чтобы "обеспечивать связь с теми гражданами, которые верят в успех Украины".
"Для этого мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины", — сказал Криклий, добавив, что речь идет и о КПП на границе с Крымом.
По словам министра, киевские власти намерены восстанавливать только подконтрольную им часть Донбасса, причем планируют привлечь к этому инвесторов.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и официально считают ее "страной-агрессором". Москва все обвинения отвергает, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
31 октября, 13:48РИА Новости
Для реализации "формулы Штайнмайера" надо еще многое сделать, заявил Лавров
908511612102197
Обсудить 146
Владислав КриклийВерховная Рада УкраиныРоссияВ мире
Популярные комментарии
Репарации получаю с побеждённых.Российская армия на войну не пришла,а в котлах кто валялся всем известно.
1 ноября, 11:32
Вениамин Шабалин
356100009
Неонацистские зомби стараются не помнить как майданные боевики захватывали здания ОГА и еще в 18-19 февраля 14-го года ограбили по договоренности львовские райотделы и ивано-франковское СБУ,и из этого оружия стреляли снайперы Пашинского в спину небесной сотне- массовке и в сотрудников МВД. И этим оружием вооружиались неонацисты. И это было когда и на Донбассе,и в Крыму было все спокойно. Вот что нужно помнить, полномасштабную войну на Донбассе развязал именно майданный неонацистский режим.
1 ноября, 11:35
АОАлександр Орлов
33011007
Рекомендуем
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Небензя назвал инцидент с избиением дипломата в Косово шокирующим
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния