Межгосударственные отношения России и Венгрии

Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии. 25 сентября 1945 года дипломатические отношения были восстановлены.
Дипломатические отношения между Россией и Венгрией установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.
Отношения двух стран развиваются поступательно. Регулярный характер носят контакты на высшем уровне.
Президент России Владимир Путин посетил Венгрию с официальным визитом 28 февраля – 1 марта 2006 года.
Рабочие визиты главы Российского государства состоялись в феврале 2015 года и в феврале 2017 года.
В августе 2017 года Владимир Путин вновь посетил Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Визит был приурочен к проходившему в столице Венгрии XXXI чемпионату мира по дзюдо. В рамках визита состоялась встреча Владимира Путина и Виктора Орбана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву с рабочими визитами 30 ноября 2010 года, 31 января 2013 года, 14 января 2014 года и 17 февраля 2016 года, в ходе которых проходили его переговоры с Владимиром Путиным. 9 августа 2015 года в Казани состоялась рабочая встреча главы венгерского правительства с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым "на полях" XVI Чемпионата мира по водным видам спорта.
Очередные переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Москве 15 июля 2018 года. Венгерский премьер также посетил церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и финальный матч мирового первенства.
18 сентября 2018 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось российско-венгерское сотрудничество, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов, в частности ситуацию на Украине и в Сирии.
Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске, где состоялась его беседа с президентом РФ Дмитрием Медведевым; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.
Регулярный характер носят контакты между внешнеполитическими ведомствами. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посещал Венгрию с рабочими визитами в мае 2013 года и в мае 2016 года. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто побывал в Москве с рабочими визитами в ноябре 2014 года, в январе 2017 года, в октябре 2018 года и в марте 2019 года.
9 мая 2015 года Петер Сиярто принял участие в торжествах в честь 70-летия Победы в Москве.
Также он принимал участие в работе Петербургского международного экономического форума в 2016, 2017 годах и 2019 годах.
6 июня 2019 года "на полях" XXIII Петербургского международного экономического форума состоялась беседа Сергея Лаврова с Петером Сиярто.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также регулярно встречаются "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН, и "на полях" заседаний СМИД ОБСЕ.
Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран, налажен межпарламентский диалог.
В соответствии с подписанным 16 февраля 2005 года Соглашением об экономическом сотрудничестве возобновлена деятельность Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Очередное 12-е заседание комиссии прошло 16 октября 2019 года в Москве.
В 2018 году товарооборот России и Венгрии составил 6,964 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 4,801 миллиарда долларов и импорт – 2,163 миллиарда долларов.
По итогам января-августа 2019 года объем товарооборота России и Венгрии составил 4,175 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 2,790 миллиарда долларов и импорта – 1,384 миллиарда долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты. Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.
Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются топливно-энергетический сектор и атомная энергетика Венгрии.
Российская компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") осуществляет поставки ядерного топлива на венгерскую АЭС "Пакш" с момента пуска в 1982 году первого блока станции.
В 2007 году ОАО "ТВЭЛ" завершило работы по восстановлению второго энергоблока "Пакш", поврежденного в результате аварии в апреле 2003 года. В 2009 году ТВЭЛ и "Атомстройэкспорт" осуществили программу по продлению срока эксплуатации и повышения мощности энергоблоков станции суммарно с 1760 до 2000 мегаватт.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении кредита на достройку АЭС.
В марте 2017 года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле 2017 года проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС.
В июне 2019 года на площадке АЭС "Пакш-2" началось возведение зданий строительно-монтажной базы, которые будут необходимы для обеспечения сооружения энергоблоков.
В октябре 2019 года Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".Следующий этап – получение лицензии на строительные работы.
В сентябре 2019 года ТВЭЛ и Институт энергетических исследований Венгерской академии наук заключили контракт на поставку российского ядерного топлива для Будапештского исследовательского реактора (BRR), который построен по советскому проекту и был введен в эксплуатацию в 1959 году. На протяжении всего периода эксплуатации установка работает на топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ).
Из России в Венгрию поступает примерно 3/4 потребляемой ею нефти и 2/3 природного газа. Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году, и до 1998 года экспорт осуществлялся в соответствии с межправительственными соглашениями по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений.
Для надежного удовлетворения долгосрочных потребностей Венгрии в 1994 году было создано венгерско-российское акционерное общество газовой промышленности "Панрусгаз", главная задача которого – импорт природного газа. Транспортировка российского газа в Венгрию осуществляется через украинское Берегово и австрийский Баумгартен.
В феврале 2017 года Россия и Венгрия продлили соглашение о поставках газа до 2021 года.
В феврале 2017 года Россия и Венгрия продлили соглашение о поставках газа до 2021 года.
По итогам 2018 года в Венгрию было поставлено 7,41 миллиарда кубических метров газа.
Планируется, что вторая нитка газопровода "Турецкий поток" пройдет через территорию Болгарии в Сербию и Венгрию. По словам главы МИД Венгрии Петера Сиярто, Будапешт рассчитывает, что начнет получать газ по "Турецкому потоку" уже со второй половины 2021 года.
Венгерский нефтегазовый концерн "МОЛ" обладает правами на разработку Байтуганского нефтяного месторождения.
Россией и Венгрией накоплен большой опыт инвестиционного сотрудничества. Капиталовложения российских компаний в венгерскую экономику превышают полтора миллиарда долларов, а венгерских в Россию – два миллиарда долларов.
Присутствие венгерского бизнеса заметно в России в банковском секторе, разработке и добыче углеводородного сырья, строительстве, агропромышленном комплексе, фармацевтической промышленности.
В России работает ведущий венгерский банк "ОТП", в свою очередь Сбербанк России приобрел ряд зарубежных активов австрийского "Фольксбанка", включая его сеть в Венгрии.
В августе 2015 года был подписан контракт между мэрией венгерской столицы и выигравшим международный тендер на модернизацию 222 вагонов для третьей линии будапештского метрополитена ОАО "Метровагонмаш" на общую сумму 220 миллионов евро. В мае 2018 года была поставлена заключительная партия модернизированных вагонов.
Фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер" является одним из ведущих производителей медикаментов в России (дочернее предприятие в Егорьевском районе Московской области).
Поступательно развиваются российско-венгерские культурно-гуманитарные связи. В сентябре 2018 года была утверждена двусторонняя программа сотрудничества в области культуры на 2018-2020 годы.
Отмечается устойчивый интерес к расширению образовательных и спортивных обменов, контактов между академическими сообществами. В ноябре 2018 года Россия и Венгрия договорились о взаимном признании документов об образовании, квалификации и научных степеней.
В Венгрии возрождается интерес к русскому языку. Крупнейшие центры русистики находятся в городах Будапешт, Дебрецен, Печ и Сегед. В России преподавание венгерского языка осуществляется в университетах Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Петрозаводска и Екатеринбурга. Осуществляется межрегиональное взаимодействие. В некоторых крупных городах России создаются венгерские "торговые дома", компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников