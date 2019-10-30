Межгосударственные отношения России и Венгрии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи

Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года . В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии. 25 сентября 1945 года дипломатические отношения были восстановлены.

Дипломатические отношения между Россией и Венгрией установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Отношения двух стран развиваются поступательно. Регулярный характер носят контакты на высшем уровне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву с рабочими визитами 30 ноября 2010 года, 31 января 2013 года, 14 января 2014 года и 17 февраля 2016 года, в ходе которых проходили его переговоры с Владимиром Путиным. 9 августа 2015 года в Казани состоялась рабочая встреча главы венгерского правительства с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым "на полях" XVI Чемпионата мира по водным видам спорта.

Очередные переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Москве 15 июля 2018 года . Венгерский премьер также посетил церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и финальный матч мирового первенства.

18 сентября 2018 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось российско-венгерское сотрудничество, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов, в частности ситуацию на Украине и в Сирии.

Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске, где состоялась его беседа с президентом РФ Дмитрием Медведевым; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.

в марте 2019 года. Регулярный характер носят контакты между внешнеполитическими ведомствами. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посещал Венгрию с рабочими визитами в мае 2013 года и в мае 2016 года. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто побывал в Москве с рабочими визитами в ноябре 2014 года, в январе 2017 года, в октябре 2018 года

9 мая 2015 года Петер Сиярто принял участие в торжествах в честь 70-летия Победы в Москве.

Также он принимал участие в работе Петербургского международного экономического форума в 2016, 2017 годах и 2019 годах.

6 июня 2019 года "на полях" XXIII Петербургского международного экономического форума состоялась беседа Сергея Лаврова с Петером Сиярто.

Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран, налажен межпарламентский диалог.

В соответствии с подписанным 16 февраля 2005 года Соглашением об экономическом сотрудничестве возобновлена деятельность Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Очередное 12-е заседание комиссии прошло 16 октября 2019 года в Москве.

В 2018 году товарооборот России и Венгрии составил 6,964 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 4,801 миллиарда долларов и импорт – 2,163 миллиарда долларов.

По итогам января-августа 2019 года объем товарооборота России и Венгрии составил 4,175 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 2,790 миллиарда долларов и импорта – 1,384 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты. Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.

Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются топливно-энергетический сектор и атомная энергетика Венгрии.

Российская компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") осуществляет поставки ядерного топлива на венгерскую АЭС "Пакш" с момента пуска в 1982 году первого блока станции.

В 2007 году ОАО "ТВЭЛ" завершило работы по восстановлению второго энергоблока "Пакш", поврежденного в результате аварии в апреле 2003 года. В 2009 году ТВЭЛ и "Атомстройэкспорт" осуществили программу по продлению срока эксплуатации и повышения мощности энергоблоков станции суммарно с 1760 до 2000 мегаватт.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении кредита на достройку АЭС.

В марте 2017 года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле 2017 года проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС.

В июне 2019 года на площадке АЭС "Пакш-2" началось возведение зданий строительно-монтажной базы, которые будут необходимы для обеспечения сооружения энергоблоков.

В октябре 2019 года Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".Следующий этап – получение лицензии на строительные работы.

В сентябре 2019 года ТВЭЛ и Институт энергетических исследований Венгерской академии наук заключили контракт на поставку российского ядерного топлива для Будапештского исследовательского реактора (BRR), который построен по советскому проекту и был введен в эксплуатацию в 1959 году. На протяжении всего периода эксплуатации установка работает на топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ).

Из России в Венгрию поступает примерно 3/4 потребляемой ею нефти и 2/3 природного газа. Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году , и до 1998 года экспорт осуществлялся в соответствии с межправительственными соглашениями по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений.



В феврале 2017 года Россия и Венгрия продлили соглашение о поставках газа Для надежного удовлетворения долгосрочных потребностей Венгрии в 1994 году было создано венгерско-российское акционерное общество газовой промышленности "Панрусгаз", главная задача которого – импорт природного газа . Транспортировка российского газа в Венгрию осуществляется через украинское Берегово и австрийский Баумгартен.В феврале 2017 года Россия и Венгрия продлили соглашение о поставках газа до 2021 года

Россией и Венгрией накоплен большой опыт инвестиционного сотрудничества . Капиталовложения российских компаний в венгерскую экономику превышают полтора миллиарда долларов, а венгерских в Россию – два миллиарда долларов.

Присутствие венгерского бизнеса заметно в России в банковском секторе, разработке и добыче углеводородного сырья, строительстве, агропромышленном комплексе, фармацевтической промышленности.

В России работает ведущий венгерский банк "ОТП", в свою очередь Сбербанк России приобрел ряд зарубежных активов австрийского "Фольксбанка", включая его сеть в Венгрии.

В августе 2015 года был подписан контракт между мэрией венгерской столицы и выигравшим международный тендер на модернизацию 222 вагонов для третьей линии будапештского метрополитена ОАО "Метровагонмаш" на общую сумму 220 миллионов евро. В мае 2018 года была поставлена заключительная партия модернизированных вагонов.

Фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер" является одним из ведущих производителей медикаментов в России (дочернее предприятие в Егорьевском районе Московской области).

Поступательно развиваются российско-венгерские культурно-гуманитарные связи. В сентябре 2018 года была утверждена двусторонняя программа сотрудничества в области культуры на 2018-2020 годы.

Отмечается устойчивый интерес к расширению образовательных и спортивных обменов, контактов между академическими сообществами. В ноябре 2018 года Россия и Венгрия договорились о взаимном признании документов об образовании, квалификации и научных степеней.

В Венгрии возрождается интерес к русскому языку. Крупнейшие центры русистики находятся в городах Будапешт, Дебрецен, Печ и Сегед. В России преподавание венгерского языка осуществляется в университетах Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Петрозаводска и Екатеринбурга. Осуществляется межрегиональное взаимодействие. В некоторых крупных городах России создаются венгерские "торговые дома" , компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты.