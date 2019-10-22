Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T13:22Z
https://ria.ru/20191022/1560064306.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/11/1560021148_0:35:1350:794_1036x0_80_0_0_0eca0d6e44080244d51c955ef9b860fa.jpg
РИА Новости

Новак: газопровод в Болгарии для "Турецкого потока" построят в 2020 году

13:22 22.10.2019
680
© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Инфраструктура в Болгарии для приема газа "Турецкого потока" должна быть построена в первой половине 2020 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Что касается морского участка и строительства инфраструктуры на территории Турции, все идет по плану. Небольшие издержки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия инфраструктура должна быть построена", - сообщил Новак.
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
19 октября, 19:41Радио Sputnik
Медведев заявил о намерениях достроить "Турецкий поток" к началу 2020 года
"Булгартрансгаз" в январе принял окончательное решение о расширении ГТС страны от границы с Турцией до Сербии, чтобы иметь возможность принимать газ "Турецкого потока". Однако соответствующий договор с подрядчиком "Булгартрансгаз" и консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering подписали только в сентябре. Согласно предварительному плану, длина магистрального газопровода "Балканский поток" составит около 474 километров, диаметр - 1200 миллиметров. По условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 615 дней.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток
19 октября, 18:21РИА Новости
Медведев обсудил с премьером Сербии реализацию "Турецкого потока"
1600000
Обсудить 1
Турецкий потокМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияБолгарияЭкономика
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Новак рассказал, что станет основой партнерства по газу с Украиной
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Новак заявил о снижении активности добычи сланцевой нефти в США
Денежные купюры и монеты США и Украины
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Лента
новостей
Газовый вентиль
Болгария надеется построить газопровод "Балканский поток" до 2021 года
Газодобывающее предприятие на Украине
Россия, Украина и ЕК провели встречу для подготовки к консультациям по газу
Флаг Германии на здании Рейхстага
Берлин отказался рассматривать "голодомор" как геноцид украинского народа
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Инициатива Германии о зоне безопасности в Сирии вызвала раздражение в НАТО
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Песков прокомментировал инициативу Германии о зоне безопасности в Сирии
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк готов обсуждать поставки туркменского газа в Европу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил сложности с "нормандским саммитом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния