Новак: газопровод в Болгарии для "Турецкого потока" построят в 2020 году

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Инфраструктура в Болгарии для приема газа "Турецкого потока" должна быть построена в первой половине 2020 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Что касается морского участка и строительства инфраструктуры на территории Турции, все идет по плану. Небольшие издержки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия инфраструктура должна быть построена", - сообщил Новак.

"Булгартрансгаз" в январе принял окончательное решение о расширении ГТС страны от границы с Турцией до Сербии, чтобы иметь возможность принимать газ "Турецкого потока". Однако соответствующий договор с подрядчиком "Булгартрансгаз" и консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering подписали только в сентябре. Согласно предварительному плану, длина магистрального газопровода "Балканский поток" составит около 474 километров, диаметр - 1200 миллиметров. По условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 615 дней.