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РИА Новости
Война в Сирии

Каир считает ликвидацию аль-Багдади важным шагом в борьбе с терроризмом

15:35 28.10.2019
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© Militant videoЛидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
© Militant video
Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади . Архивное фото
КАИР, 28 окт - РИА Новости. Египет считает ликвидацию главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади важным шагом на пути международной борьбы с терроризмом, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
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"Мы приветствуем успех американской стороны по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади и считаем это важным шагом в рамках искоренения терроризма в мире", - говорится в распространенном документе.
По словам МИД Египта, этот успех необходимо закрепить "дальнейшими совместными международными усилиями по борьбе с терроризмом и экстремисткой идеологией во всех ее проявлениях".
Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
* запрещенная в России террористическая организация.
Абу Бакр аль-Багдади
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииДональд ТрампМИД ЕгиптаСирияСШАЕгипетВ мире
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