Каир считает ликвидацию аль-Багдади важным шагом в борьбе с терроризмом

КАИР, 28 окт - РИА Новости. Египет считает ликвидацию главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади важным шагом на пути международной борьбы с терроризмом, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

"Мы приветствуем успех американской стороны по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади и считаем это важным шагом в рамках искоренения терроризма в мире", - говорится в распространенном документе.

По словам МИД Египта, этот успех необходимо закрепить "дальнейшими совместными международными усилиями по борьбе с терроризмом и экстремисткой идеологией во всех ее проявлениях".

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.